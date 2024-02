Vrnitev zvezdnika z napako

Približno deset tisoč španskih navijačev je v četrtek v Zaragozi toplo sprejelo in pozdravilo vrnitev Rickyja Rubia. Španski košarkar Rubio je bil nazadnje del španske reprezentance pred lanskim svetovnim prvenstvom, nato je še pred prvo tekmo zapustil tabor zaradi psihičnih težav, podoben scenarij pa je sledil tudi v dresu Clevelanda, Rubio pa se je nato odločil za prekinitev kariere z željo, da se posveti svojemu zdravju. Konec januarja se je nato vrnil na parket, podpisal pogodbo z Barcelono, ob kvalifikacijah za EuroBasket pa se je znašel tudi na seznamu Sergia Scariola.

Video of the Day: Ricky Rubio is finally back! Just listen to this ovation ❤️ #Spain #Rubio #LaFamilia

Ricky Rubio getting his first points for Spain in the Eurocup qualifiers



Look at the fan's reactions



Basketball is better with Ricky in it