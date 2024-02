Po psihičnih težavah podpisal z Barcelono, zdaj se je vrnil še v reprezentanco

Na španskem seznamu so ob Rubiu tudi zvezdniki evroligaških zasedb, vključno z Rudyjem Fernandezom, Juanchem Hernangomezom in drugimi. Rubio je bil nazadnje del španske reprezentance pred lanskim svetovnim prvenstvom, nato je še pred prvo tekmo zapustil tabor zaradi psihičnih težav.

Kasneje je zaradi enakih težav zapustil Cleveland Cavaliers in se posvetil rehabilitaciji. Pred nekaj tedni je nato sporočil, da se vrača na košarkarske parkete. Najprej se je pridružil treningom Barcelone, z njo pa pred tednom dni podpisal tudi kratkoročno pogodbo do konca sezone.

Rubio, ki je v NBA od leta 2011 odigral 698 tekem, bo v katalonskem dresu zaigral, ko bo sam ocenil, da je dovolj dobro pripravljen, so pred tednom dni pisali španski mediji. Zdaj je očitno dovolj pri močeh, da se pridruži izbrani vrsti, s katero je v dolgoletni karieri nizal številne uspehe.

Kot član zlate španske reprezentance je bil leta 2019 na svetovnem prvenstvu na Kitajskem izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva. Ob tem ima še srebrno medaljo z OI v Pekingu, bronasto iz Ria de Janeira 2016 ter štiri medalje z EP, med temi zlati s Poljske 2009 in Litve 2011 ter bronasti iz Slovenije 2013 in Turčije 2017.

Španci bodo kvalifikacije za EP 2025 igrali v skupini C s Slovaško, Latvijo in Belgijo. Prva dvoboja jih 22. februarja čakata proti Latviji doma in tri dni kasneje proti Belgiji v gosteh.

V kvalifikacijah nastopa tudi slovenska izbrana vrsta, ki se bo za začetek bojev v skupini A doma pomerila z Ukrajino (22. februar) in Izraelom (25.). V skupini je še Portugalska, ki bo tekmica Slovenije v novembrskem ciklu.