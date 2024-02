Košarkarski zvezdnik spregovoril o črnem obdobju življenja

Ricky Rubio se je po daljši odsotnosti v tem ciklu kvalifikacij za EuroBasket 2025 vrnil v reprezentanco Španije, še pred tem pa je sklenil pogodbo z Barcelono. 33-letni košarkar je sicer v tem tednu s Španijo nanizal dva poraza, najprej je bila boljša Latvija (79:75), nato pa presenetljivo še Belgija (58:53), Rubio pa se je na tekmi z Belgijo tudi lažje poškodoval, a bil kljub temu vesel vrnitve v izbrano vrsto, njegovo vrnitev pa so toplo pozdravili tudi vsi člani reprezentance evropskih prvakov. Rubio je bil pred tem nazadnje del španske reprezentance pred lanskim svetovnim prvenstvom, nato je še pred prvo tekmo zapustil tabor zaradi psihičnih težav, podoben scenarij pa je sledil tudi v dresu Clevelanda, Rubio pa se je nato odločil za prekinitev kariere z željo, da se posveti svojemu zdravju. Letos januarja se je odločil, da se vrne h košarki.

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je Španec spregovoril o težkem obdobju svojega življenja. "Košarkar je pojedel človeka. Razvil sem kronični stres, nekaj podobnega anksiozni motnji," je Rubio priznal na tiskovni konferenci. "Edini način, da se vrnem, je bil, da razumem, zakaj sem prišel do te točke," je bil odkrit Rubio. "Razvil sem mehanizme, ki so me pripeljali do igranja na visoki ravni, a niso bili vzdržni. Nisem vedel, kdo sem. To je bilo res težko obdobje zame, bilo me je strah. Svoje strahove zdaj znam obvladati in jih zmanjšati. Življenje je bilo polno sivine, toda rešil sem se in zdaj sem res ponosen sem nase in dajem novo priložnost košarki," je svoje misli strnil Rubio, ki je sicer mislil, da se je njegova košarkarska pot že končala.

V ligi NBA je igral za Utah, Minnesoto, Phoenix in Cleveland. Leta 2009 so ga sicer kot petega na naboru izbrali Timberwolvesi. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Kljub težkim mislim sem še naprej delal sam s sabo in upam, da bo ta moja izkušnja pomagala ljudem, ki se borijo. Bil sem v temi, a lahko se rešiš iz tega, zdaj živim dan za dnem. Sami poskušamo nadzorovati neobvladljivo in nikoli ne veš, kdaj te bo življenje peljalo po drugi poti." Rubio je na zadnjih dveh tekmah ob porazih Španije v povprečju dosegal 7,5 točke in štiri asistence na srečanje. "Španska košarkarska zveza bi me lahko prisilila, da igram na svetovnem prvenstvu 2023, a me ni. Ponudili so mi pomoč in prostor in neverjetno je, da sem nazaj," je bil vesel Rubio.

Čaka še na debi v evroligi

Po koncu reprezentančnega premora ga zdaj čaka vrnitev v Barcelono, Rubio pa se je svojemu klubu na novinarski konferenci zahvalil za fleksibilnost njegove pogodbe, ki omogoča prekinitev, če bodo okoliščine odstopale od pričakovanj. "Sem stoodstotno predan klubu, a če se na neki točki težave z duševnim zdravjem vrnejo, bom moral prenehati," je bil odkrit Rubio. "Tukaj sem, da prispevam čim več v tej sezoni. Tako da bomo videli," je še dodal Španec, ki je spregovoril tudi o morebitni možnosti, da se bo upokojil v dresu Barcelone. "Šel bom leto za letom. Zdaj razmišljam samo o tej sezoni," je svoje misli sklenil španski veteran, ki se veseli tudi debija v evroligi. Ta bi se lahko zgodil že ta petek, ko bo Barcelona gostila Monaco.

