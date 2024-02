Sekulić še nima odgovora

"To je za nas res pomembna zmaga, čestitke igralcem, prestali so vse težke trenutke, napake in to je njihova zmaga," je v prvem komentarju po zmagi Slovenije nad Izraelom (88:79) v drugem krogu kvalifikacij za EuroBasket 2025 povedal selektor Aleksander Sekulić, ki je bil razen začetkov obeh tekem, zadovoljen s predstavami svojih varovancev. "Kaj je vzrok za slabši uvod, zdaj težko rečem, bomo pa skušali to analizirati in ugotoviti," je še dejal prvi mož izbrane vrste. V središču dogajanja je bilo sicer tudi dogajanje ob parketu.

Slovenski košarkarji so proti Izraelcem dosegli zastavljen cilj in po drugi zaporedni zmagi v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 v razprodani Bonifiki z eno nogo odločno že stopili na prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostili Ciper, Latvija, Finska in Poljska. Obračun z Izraelom je bil v veliki mera preslikava srečanja Slovenije in Ukrajine, saj so tudi tokrat Slovenci obračun odprli zelo medlo. Po začetnem vodstvu z 2:0 so nato gostje odgovorili z delnim izidom kar 16:0, a so Slovenci še pred koncem prvega polčasa, tudi na račun v drugi četrtini razpoloženih Žige Dimca in Leona Stergarja, ujeli priključek.

Po prvi četrtini, v kateri so dosegli le osem točk, so Slovenci v drugem svojo bero točk povišali na 40, ob polčasu so vodili s tremi točkami naskoka, prednost pa je do konca tretje četrtine narasla na 12 točk (65:53), tudi v zadnjem delu pa so Slovenci brez težav držali varno razliko, ki so jo na koncu pretvorili v zlata vredno zmago. "Na začetek srečanja ne moremo biti ponosni, lahko pa smo ponosni na našo reakcijo. Tudi ko smo grešili odprte mete smo nadaljevali in naredili preobrat. Še pred polčasom smo ujeli priključek, v drugem delu pa so z borbeno in moštveno igro uspeli preobrniti tekmo in to je odločilo srečanje v našo korist. To je za nas res pomembna zmaga, čestitke igralcem, prestali so vse težke trenutke, napake in to je njihova zmaga," je svojim varovancem zasluge za točki posvetil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenci so v drugem polčasu nadzorovali potek srečanja. Foto: www.alesfevzer.com

Nekoliko slabši vtis sta ob obeh pomembnih zmagah pustila začetka obeh srečanj, saj so Slovenci na obeh morali loviti preobrat. "Kaj je vzrok zdaj težko rečem, bomo pa skušali to analizirati in ugotoviti. Mogoče je to nervoza ali breme, ki smo si ga naložili, ker smo hoteli dobiti obe tekmi. To so tudi tekme, ko ne veš, kaj pričakovati od nasprotnika, njihova taktika na začetku je bila enostavno boljša kot naša. Kar je najbolj pomembno je to, da znajo fantje držati skupaj, tudi ko nam gre. Takrat ostanemo skupaj," je bil zadovoljen Sekulić. "Ko ti ne gre v napadu, moraš malce bolj stopiti skupaj v obrambi. Tudi oni niso bili najbolj razpoloženi pri metu, nekatere stvari smo počeli tudi zavestno, kar pa je bilo pomembno je bila ta kolektivna obramba, borili so se eden za drugega," je svoje fante še pohvalil Sekulić.

Prepelič v življenjski formi

Levji delež je na koncu znova opravil kapetan Klemen Prepelič, ki je bil z 21 točkami in sedmimi asistencami prvi strelec tekme, z njegovim doprinosom in energijo pa je igra tako kot proti Ukrajini znova dobila rep in glavo. "Tekma res ni bila enostavna, tudi v zadnji akciji sem povedal svoje. Sam sem dobil udarec po glavi, tudi nad Mikom je bil v zadnjem napadu prekršek, vsi vemo, da je koš razlika na koncu lahko pomembna. Trenerji vedno poudarjajo, da se srečanja igrajo do konca, ob tem pa tudi mislim, da si zaslužimo malce več spoštovanja sploh v teh kvalifikacijah. Cilj je bil dve zmagi, verjel sem, da je ta ekipa bolj kvalitetna od obeh nasprotnikov," je dejal slovenski kapetan, ki ni bil zadovoljen z začetkom tekme.

Klemen Prepelič je za slovensko izbrano vrsto pokazal dve izjemni predstavi, na dveh tekmah je skupaj dosegel 51 točk. Foto: www.alesfevzer.com

"Že ob polčasu sem povedal, da si ne smemo dovoljevati, da tekme začenjamo z -5 ali -10, saj se ne bo nihče premagal sam. Vedno izgubljamo prepotrebno energijo v prvih minutah tekme, ko moramo loviti nasprotnika. V tekme vstopamo preveč ležerno, mi moramo biti tisti, ki narekujemo ritem tekme," je še poudaril Prepelič, ki je trenutno v zares izvrstni formi, verjetno najboljši v njegovi bogati karieri.

"Redko kdaj boste srečali bolj samozavestnega igralca, kot sem jaz. Verjamem v svoje kvalitete. Sem bil pa v letu 2023 postavljen v veliko težkih situacij. Pred tem se je o meni govorilo ogromno neresnic, zatem kljub drugačnim napovedim nisem dobil želene ponudbe. Potem je prišla ponudba Olimpije in nato še Galatasaraya. Igor (Kokoškov, op. P.) me je naučil, da je vsaka naslednja tekma najbolj pomembna v tvojem življenju. Mislim, da sem v najboljših košarkarskih letih. Zdaj pa je na meni in celi ekipi, da klubske sezone končamo v dobrem ritmu, treniramo in se pripravimo na pomembno poletje," je še dodal Prepelič, ki ga zdaj čaka vrnitev v klubsko okolje k turškemu Galatasarayu.

V Bonifiki so se zbrali tudi podporniki Palestini. Foto: www.alesfevzer.com

Ni manjkalo napetosti in incidentov

Tekma v Bonifiki sicer ni minila brez pretresov zunaj parketa. Kljub posebnemu varnostnemu režimu in poostrenemu nadzoru je tekmo pospremilo tudi nekaj incidentov v povezavi z nasprotniki agresije Izraela nad Palestino, ki so tako pred tekmo kot med samim srečanjem z zastavami in transparenti jasno podali podporo Palestini, ogromno se je ves čas dogajalo na tribunah, kjer ni manjkalo napetosti, a je fokus obeh ekip ostal le na parketu. "Osredotočeni smo bili samo na tekmo in naše delo. Sem smo prišli igrati košarko. Hvaležni smo Košarkarski zvezi Slovenije in organizatorjem za dobrodošlico, kar pa se dogaja na tribunah in okolici pa ni naša stvar in skrb," je bil po srečanju jasen izraelski selektor Ariel Beit-Halahmy, ki je v kvalifikacijah za EuroBasket s svojo ekipo po zmagi nad Portugalsko zdaj zabeležil prvi poraz.

Foto: www.alesfevzer.com

Varnostniki so sicer iz dvorane pospremili dva domnevna kršitelja zakona o javnem zbiranju oziroma zakona o zasebnem varovanju, že pred srečanjem pa je svojo podporo Palestini pred dvorano s transparenti in zastavami pokazalo okoli 30 protestnikov.

