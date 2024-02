Protestniki pred tekmo z Izraelom v Kopru z jasnim sporočilom #foto

Pred tekmo Slovenije in Izraelom se je v Kopru zbrala skupina podpornikov Palestin z zastavami in transparenti, ki so pokazali nestrinjanje s tekmo, ki se bo v kvalifikacijah za EuroBasket 2025 odvija v Bonifiki.

Tekma z Izraelom je sicer že ob najavi povzročila kar nekaj ogorčenja, med drugim je konec januarja Solidarnostni odbor za svobodno Palestino pozval Košarkarsko zvezo Slovenije k odpovedi tekme zaradi izraelske agresije nad palestinskim prebivalstvom in genocida, ki ga ta država izvaja v Gazi, a so na KZS zatem zatrdili, da se bo tekma odvila. Tudi zato je Policijska uprava Koper sporočila, da bo pred, med in po tekmi uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje, video- in avdiosnemanje tako v notranjosti kot tudi v okolici dvorane Bonifika, zaradi varnostnih pregledov pred vstopom v koprsko dvorano, ki je razprodana, pa so s KZS obiskovalce pozvali, naj se na srečanje podajo pravočasno.

Nekaj deset podpornikov Palestine se je pred srečanjem zbralo tudi pred koprsko dvorano in s transparenti ter palestinskimi zastavami v znak protesta pokazali svojo podporo Palestini. "12.300 ubitih otrok. Uživajte v košarki!" in "Izrael ubija, Slovenija nabija," sta le dva izmed zapisov, s katerim so protestniki pokazali svoje nestrinjanje s tekmo v Kopru. Tudi sicer je pred dvorano poostrena varnost in veliko večje število policistov kot sicer, ob tem pa vsi obiskovalci pred prihodom v dvorano prestali tudi podroben pregled, ob tem je dvorana zelo varovana iz vseh strani. Ob prvih minutah srečanja v razprodani koprski dvorani pa se je iz nekaterih delov dvorane slišalo tudi vzklikanje "Palestina, Palestina!"

Že čez dan je proti Primorski odpotovalo večje število policistov. Foto: Sportal