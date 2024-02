Američan s slovenskim potnim listom se je le nasmehnil

Slovenska košarkarska izbrana vrsta je v prvem ciklu kvalifikacij za EuroBasket 2025 dosegla svoj zastavljen cilj in z eno nogo že naredila ogromen korak proti prvenstvu prihodnje leto. Slovenski košarkarji so po podobnem scenariju premagali tako Ukrajino kot Izrael.

Čeprav med sezono v dresu Crvene zvezde ne navdušuje oziroma ne dobiva prave priložnosti in čeprav je jeseni v pogovoru za slovenske medije dejal, da še ne ve, ali bo v zimskih kvalifikacijah del slovenske izbrane vrste, pa je naturalizirani košarkar Mike Tobey v nedeljo z velikim nasmehom prišel v Koper, kjer je v zadnjem tednu znova unovčil priložnost, ki mu jo je v izbrani vrsti namenil selektor Aleksander Sekulić.

Tobey je v ciklu znova dobil prednost pred Jordanom Morganom, ki ob težavah s poškodbo v tej sezoni še ni našel prave forme. Te sicer v klubskem delu v Beogradu še ni našel niti Tobey, ki ga je srbski velikan ob močni in zvezdniški zasedbi postavil v drugi plan. Tudi zaradi tega je Američan, ki je junija 2021 uradno postal slovenski državljan, od takrat pa se redno udeležuje vseh reprezentančnih akcij, še toliko bolj zgrabil priložnost, ki jo je dobil v slovenski reprezentanci. Američan s slovenskim potnim listom se je tako na srečanju z Ukrajino kot Izraelom ponašal z visoko minutažo, po nekaj začetnega lovljenja pa je tudi sam prispeval pomemben delež k dvema zmagama. Proti Izraelu je dosegel 20 točk in dvanajst skokov, od tega je ujel osem odbitih žog v napadu, proti Ukrajini pa je enajstim točkam dodal še devet skokov.

Pri Crveni zvezdi ne dobiva veliko priložnosti. Foto: www.alesfevzer.com

"Tako kot proti Ukrajini smo tudi srečanje proti Izraelu odprli obupno. Odlično smo se odzivali in nadzirali potek tekme. Mislim, da smo se iz obeh teh tekem vsi veliko naučili, srečanja moramo odpirati boljše. Na obeh tekmah smo se res borili, na obeh smo se ob zaostanku dobro odzvali. Čeprav nismo bili kompletni, je na koncu vsak prispeval svoj delež, kar je na koncu tudi odločilo. Vsak je res dal svoj maksimum," je bil po srečanju z Izraelom zadovoljen vedno zgovorni in nasmejani 29-letni košarkar, ki je užival ob podpori slovenskih navijačev.

"Na obeh tekmah smo imeli res noro podporo, res uživam v igranju pred slovenskimi navijači," je povedal Tobey in se ob omembi, da je Slovenija z eno nogo že na EuroBasketu, le nasmehnil. "Da, naša naloga je skoraj opravljena. A sam še ne vem, ali bom del tega prvenstva. To je še res daleč, bomo videli, vse je še odprto," je v smehu dejal Tobey.

"Svojo željo po igranju košarke je tudi jasno pokazal, mi pa smo potem to dobro unovčili," je o Tobeyju dejal Sekulić. Foto: www.alesfevzer.com

Da so karte glede naturaliziranega košarkarja pred poletjem še odprte, so pred časom že potrdili tudi pri KZS, kjer so povedali, da si ne zapirajo vrat niti pri morebitnem iskanju novega člena izbrane vrste, nikakor pa to ne pomeni, da je Tobey za njih odpisan. To je po obračunu z Izraelom potrdil tudi slovenski selektor Sekulić. "Mike je lačen košarke, ima nekaj težav v klubu, ker tam ni v prvem planu. Ko se nam je pridružil, sem si želel, da bi to njegovo situacijo izkoristili v našo prid. Ni pozabil, kako se igra košarka, je v trenažnem procesu. Svojo željo po igranju košarke je tudi jasno pokazal, mi pa smo potem to dobro unovčili," je bil zadovoljen selektor, ki je pohvalil tudi doprinos mlajših košarkarjev.

Stergar vesel igranja s svojim vzornikom

Med njimi je na srečanju z Izraelom izstopal Leon Stergar, ki je v drugi četrtini zadel dve pomembni trojki za preobrat Slovenije, ob tem pa je pobral tudi nekaj pomembnih skokov. "Moraš verjeti vase in v celo ekipo. Mi smo to v tem tednu storili, tako da je bilo zaradi tega veliko lažje, zato nam je potem bolje steklo tudi na parketu. Hvala štabu in igralcem, da stojimo drug za drugim. V tekmo smo vstopili veliko preveč ležerno, potem pa do tistega delnega rezultata v našo korist, ki ga je prinesla naša druga peterka, nismo več popuščali. Na koncu tekme smo zmagali s pošteno razliko," je dejal član Krke, ki je zabeležil svoj peti in šesti nastop na uradnih tekmah reprezentance.

Stergar je proti Izraelu dosegel osem točk in pet skokov. Foto: www.alesfevzer.com

"Res mi pomeni veliko, da se lahko učim od teh izkušenih in res velikih košarkarjev. Če rečem potiho, imam tu v mislih predvsem Jako Blažiča, ki je eden od mojih vzornikov. Res mi predstavlja veliko čast, da si lahko delim garderobo in parket z njim, pa ne le z njim, temveč z vsemi v reprezentanci. Upam, da mi bo zdaj te dobre rezultate uspelo prenesti tudi v dres Krke, kjer verjamem, da nam bo s fanti uspelo ostati v ligi ABA," je še sklenil 24-letni Krčan.

Preberite še: