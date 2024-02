Premagal duševne težave? Podpisal za Barcelono.

"Misli so mi odtavale v temne vode," je pred mesecem dni v pismu navijačem zapisal nekdanji košarkarski as Ricky Rubio in oznanil, da se ne bo več vrnil na parket. Zaradi duševnih težav ne igra že od poletja, ko je kariero prekinil tik pred svetovnim prvenstvom. A očitno je bilo četrtega januarja dokončno konec le njegove kariere v ligi NBA, zdaj je namreč klub, ki ga je izstrelil med zvezde, Barcelona, sporočil, da je z njim podpisal pogodbo do konca te sezone.

"Dobrodošel doma, Ricky," so zapisali na družbenih omrežjih. Barcelona je 33-letnika, ki je bil nazadnje član Cleveland Cavaliersov, prijavila tako za špansko prvenstvo kot evroligo. Ali bo dejansko zaigral, pa je odvisno od tega, ali bo premagal vse zdravstvene težave, ki jih ima. Na treningih s katalonskim košarkarskim velikanom sicer sodeluje od 30. januarja. Za blaugrano je v svoji karieri odigral že 140 tekem med letoma 2009 in 2011.