Košarkarski as prvič o duševnih težavah in koncu kariere

Pol leta zatem, ko je svet šokiral z novico, da ga ne bo na svetovno košarkarsko prvenstvo, da zaradi težav z duševnim zdravjem prekinja kariero, se je oglasil Ricky Rubio, najboljši igralec košarkarskega mundiala 2019. Očitno 33-letni Španec, ki je zablestel še kot najstnik, košarke ne bo več igral.

"Misli so mi odtavale v temne vode"

Ricky Rubio Foto: Guliverimage "30. julij je bil eden najtežjih dni v mojem življenju. Misli so mi odtavale v temne vode. Vedel sem, da plujem v to smer, a si nisem mislil, da tega nimam pod nadzorom. Naslednji dan sem se odločil, da končam svojo profesionalno kariero. Nekega dne, ko bo pravi čas, bom delil celotno izkušnjo, da bom s tem lahko pomagal drugim, ki jih tarejo podobne stvari. Za zdaj pa bi rad to ohranil še zase. Še vedno delam na svojem duševnem zdravju. Sem pa ponosen, da mi gre vsak dan bolje."

"Moja kariera v NBA se je končala"

Pismo, ki ga je zdaj objavil na družabnih omrežjih, je namenjeno predvsem temu, da sporoči, da je zagotovo konec njegove kariere v ligi NBA. Nazadnje je bil član Cleveland Cavaliersov. "Vse se je začelo leta 2009. Večer na naboru je bil sanjski. V ligi sem igral 12 let, bili so vzponi in padci. Zbral sem veliko lepih spominov in izjemnih prijateljstev. Minnesota, Utah, Phoenix in Cleveland. Hvala!" Vsem se je še zahvalil za vso podporo.