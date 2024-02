Vprašaj v slovenskem taboru

Po četrtkovi zmagi slovenske košarkarske izbrane vrste nad Ukrajino zasedbo Aleksandra Sekulića danes čaka še nekoliko trši oreh, saj bo v koprski Bonifiki tekmec za drugo zmago Slovencev Izrael. Medtem ko so Slovenci v drugem polčasu strli odpor Ukrajincev (87:73), pa so se za prvo zmago v kvalifikacijah proti Portugalski namučili Izraelci, ki so na koncu v gosteh slavili z 72:70, potem ko so Portugalci v zadnji sekundi poskusili še z zelo zahtevnim metom za tri iz velike razdalje, a ta pričakovano ni našel cilja.

Za razliko od Ukrajincev Izraelci stavijo na veliko bolj preverjeno zasedbo, v kateri je kar nekaj košarkarjev Maccabija iz Tel Aviva in še nekaterih drugih uglednih klubov. Med njimi prednjači Yam Madar, član Fenerbhčeja, ki je bil na tekmi proti Portugalski s 16 točkami drugi strelec, točko več je dosegel član Hapoela Tomer Ginat. Člana Maccabija sta Rafi Menko in Roman Sorkin, v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju pa v dresu francoskega Asvela nastopa še Noam Jaakov. Izraelci so sicer proti Portugalcem prikazali vse prej kot optimalno predstavo, močno jim je šepal met iz igre – zadeli so slabih 43 odstotkov vseh metov – izgubili pa so tudi osemnajst žog

Slovenci so v četrtek ugnali Ukrajino. Foto: www.alesfevzer.com

A na drugi strani na svoji prvi tekmi kvalifikacij niso blesteli niti Slovenci, ki pa so v drugem polčasu proti Ukrajini dovolj stopili na plin in tudi zahvaljujoč individualni kvaliteti tehtnico prevesili na svojo stran. Še posebej je blestel Klemen Prepelič, ki je s 30 točkami izenačil svoj strelski rekord na uradnih reprezentančnih tekmah. "Izrael ima vendarle večjo individualno kakovost kot Ukrajina. Madar je eden od najbolj nadarjenih mladih košarkarjev v Evropi, njegovi soigralci pa so izkušeni. Vseeno menim, da smo kot posamezniki vendarle boljši, imamo pa tudi najboljšo moštveno kemijo v skupini. Naš ustroj je enak že vrsto let. S pomočjo navijačev smo v vlogi favorita," je pred drugim srečanjem v kvalifikacijah dejal slovenski kapetan.

Reprezentanca Izraela: Roman Sorkin (Maccabi Tel Aviv, Izrael), Itay Segev (Ironi Ness Ziona, Izrael), Bar Timor (Hapoel Tel Aviv, Izrael), Yam Madar (Fenerbahče, Turčija), Rafael Menco (Maccabi Tel Aviv, Izrael), Raz Adam (Elitzur Kiryat Ata, Izrael), Oz Blayzer (Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Izrael), Nimrod Levi (Yilyak Samsunspor Basketbol, Turčija), Noam Yaacov (Lyon Asvel, Francija), Tomer Ginat (Hapoel Tel Aviv, Izrael), Yovel Zoosman (Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Izrael), Yiftah Ziv (Saint-Quentin, Francija)

Pri Nikoliću še vedno vprašaj

Kot so sporočili iz KZS, je še vedno nejasno, ali bo ekipi lahko na pomoč priskočil Aleksej Nikolić, ki je zaradi enega izmed udarcev, ki jih je prejel na treningu izpustil že srečanje z Ukrajino. Zato je vloga prvega organizatorja igre pripadla Žigi Samarju, ki po poškodbi še ni v pravi formi. "Vemo, kako pomembna je ta tekma. Upam, da smo se dobro pripravili na to srečanje," je dejal slovenski organizator igre. "Izrael je res kvalitetna ekipa, pričakujemo težek boj od prve do zadnje minute," pa ga je dopolnil Mike Tobey.

"Vemo, kako pomembna je ta tekma," pravi Žiga Samar. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija in Izrael sta doslej odigrala deset medsebojnih tekem, vsaka reprezentanca pa se je veselila na petih tekmah. Nazadnje sta se reprezentanci srečali v zadnjih kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo. Slovenci so v Tel Avivu zmagali 75:62, na povratnem dvoboju v Kopru, ki pa ni več odločal o ničemer, so bili Izraelci boljši s 87:79. Iz tokratne zasedbe pa so pred slabim letom dni v takrat zelo pomlajeni zasedbi igrali le Žiga Samar, Aleksej Nikolić in Leon Stergar.

Opozorilo navijačem

Tekma z Izraelom je sicer že v najavi povzročila kar nekaj ogorčenja, med drugim je konec januarja Solidarnostni odbor za svobodno Palestino pozval Košarkarsko zvezo Slovenije k odpovedi tekme zaradi izraelske agresije nad palestinskim prebivalstvom in genocida, ki ga ta država izvaja v Gazi, a so na KZS zatem zatrdili, da se bo tekma odvila. Tudi zato je Policijska uprava Koper sporočila, da bo "pred, med in po tekmi uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje, video ter avdio snemanje, tako v notranjosti kot tudi v okolici dvorane Bonifika, zaradi varnostnih pregledov pred vstopom v koprsko dvorano, ki bo, kot vse kaže, razprodana, pa so so iz KZS obiskovalce pozvali, naj se na srečanje podajo pravočasno.

Obiskovalce jutrišnje tekme se poziva, da se na prizorišče odpravijo pravočasno. 👆🏼

Vrata se odprejo ob 16.30 uri.



Vsak obiskovalec bo prejel navijaški šal Slovenije. 🇸🇮



V dvorano velja prepoved vnosa zastav tujih držav in vseh transparentov.#mojtim pic.twitter.com/drMMmVPvqt — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) February 24, 2024

"Vse obiskovalce tekme se naproša, da upoštevajo navodila organizatorjev, varnostnih organov in policije. V dvorano je zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb, prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in vseh transparentov," so še sporočili iz KZS. Medtem ko tekma v zadnjih dneh močno buri duhove, pa so z glavo samo pri košarki v slovenski izbrani vrsti. "Politiko politikom, šport pa športnikom, jaz tega ne bi mešal," je bil po zmagi nad Ukrajino o tej temi kratek in jedrnat slovenski selektor Aleksander Sekulić.

