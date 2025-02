Čeprav Slovenijo še čakata zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za EP, kapetan Edo Murić že razmišlja o eurobasketu, ki bo letos poleti. V pogovoru z novinarji je priznal, da bo to zanj verjetno zadnje veliko tekmovanje v državnem dresu, zato je pozval ostale člane zlate generacije, da se potrudijo in letos skupaj spišejo še eno lepo zgodbo.

Slovenija bo v petek ob 16.30 v Rigi igrala z Ukrajino, v ponedeljek pa jo prav tako v prestolnici Latvije čaka Izrael. Vozovnico za EP, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom, na Cipru (Limassol), Poljskem (Katovice), Finskem (Tampere) in v Latviji (Riga), Slovenija že ima v žepu, tako da bosta tekmi pomembni zgolj z vidika točk za lestvico Mednarodne košarkarske zveze Fibe, po kateri se določajo jakostni bobni na žrebu 27. marca. Slovenija je trenutno kot sedma evropska reprezentanca v drugem kakovostnem razredu.

Prišel je čas, da dam prednost družini

Po letošnjem evropskem prvenstvu ga bo zelo težko prepričati, da še kdaj obleče reprezentančni dres. Foto: Filip Barbalić Mnogi igralci Slovenije so že nakazali, da se njihovo udejstvovanje v reprezentanci počasi zaključuje, danes je javno o tem spregovoril tudi Edo Murić, ki ob izostanku Luke Dončića opravlja vlogo kapetana reprezentance.

"Pri 33 letih se počutim odlično, verjamem, da imam pred seboj še nekaj let kariere, a hkrati se zavedam, da me bo po letošnjem evropskem prvenstvu zelo težko prepričati, da še kdaj oblečem reprezentančni dres. Doma imam mlado družino, ki se vsako leto veseli poletnih dni, in prišel je čas, da dam njej prednost," je povedal Edo Murić.

V tretje življenjsko obdobje so poleg Murića zakorakali še mnogi košarkarji, ki so v zadnjem desetletju oblikovali uspehe slovenske reprezentance: Zoran Dragić (35 let), Jaka Blažič (34), Klemen Prepelič (32), Aleksej Nikolić (30), Gregor Hrovat (30) ...

V reprezentanci ne manjka košarkarjev, ki so že vstopili v četrto desetletje. Foto: Aleš Fevžer

"Verjamem, da se mnogi moji vrstniki zavedajo, da prihaja čas, ko bomo morali štafeto predati mlajšim igralcem. Lepo bi bilo, da se letos še enkrat zberemo v polnem številu, da opravimo priprave, kot je treba, in da na evropskem prvenstvu prikažemo igro, ki nas je krasila v preteklem obdobju."

Upa, da bo z njimi tudi Luka Dončić

"Luka je zdaj tam, kjer si zasluži - v največjem klubu na svetu," je poudaril Murić. Foto: Guliverimage "Jaz bom zagotovo prišel čim bolje pripravljen, verjamem, da tudi mnogi ostali, če jim bo zdravje to dopuščalo. Upam, da bo z nami tudi Luka (Dončić; op.p.), ki je z menjavo v Los Angeles doživel hud šok, a je zdaj tam, kjer si zasluži - v največjem klubu na svetu," je dodal Murić.

Kapetan je nekaj besed namenil tudi novim soigralcem v reprezentanci. "Glede na to, da smo si že novembra zagotovili mesto na evropskem prvenstvu, je prav, da so za ti dve tekmi priložnost dobili mlajši igralci. Večina nosilcev igre je dobila počitek, jaz kot kapetan pa sem se z veseljem odzval, da bom tem mladim igralcem, ki jih čakata dve zahtevni tekmi, pokazal, kaj je smisel igranja v reprezentanci."

V naslednjih dneh ga čakata v Rigi dve reprezentančni tekmi, na katerih bo sodeloval s številnimi mlajšimi soigralci. Foto: Filip Barbalić

"Brez dvoma ti mladi igralci imajo potencial, a hkrati se vidi, da jih čaka še precej dela. Predvsem uigravanja med seboj, saj so prišli iz različnih koncev. V štirih, petih dneh se ne da narediti čudežev, vseeno pa pričakujem, da bodo proti Ukrajini in Izraelu dali vse od sebe in pokazali, kaj jim pomeni dres z državnim grbom," je zaključil Murić.

V Latvijo bo danes odpotovalo 13 košarkarjev. Ob Roku Radoviću, ki je udeležbo odpovedal že prejšnji teden, je enako zaradi poškodbe meniskusa danes storil tudi Tibor Mirtič.