Med štirimi novinci v slovenski košarkarski reprezentanci pred zadnjim ciklom kvalifikacij za EuroBasket je tudi 20-letni Sergej Macura, ki je z izbrano vrsto do 20 let na lanskem evropskem prvenstvu osvojil srebrno odličje.

"Uresničile so se mi sanje in res je lepo, da sem tukaj," je med enim prvih treningov v članski izbrani vrsti dejal Sergej Macura, ki ga prav tako kot njegovih sorojencev ni zgrešila ljubezen do košarkarske žoge. Košarkarica je bila dolgo njegova sestra Živa, oče Marko Macura je zdravnik članske izbrane vrste, medtem ko Sergej še danes kakšen nasvet poišče pri starejšem bratu Juriju. "Z Jurijem sva ves čas v stiku, sva prava bratska naveza, tudi sam je prestal te stvari, ki jih zdaj doživljam jaz. Imel je veliko nasvetov, zelo je potrpežljiv in pripravljen pomagati," pojasnjuje 20-letni košarkar.

204 centimetrov visoki Sergej Macura je ob Žaku Smrekarju, Urbanu Krofliču in Danu Duščaku četrti košarkar, ki je v tem ciklu prvič pod okriljem članske izbrane vrste tudi zahvaljujoč dejstvu, da se je Slovenija že uvrstila na evropsko prvenstvo in je Aleksander Sekulić priložnost ponudil nekaterim mlajšim košarkarjem.

"Res mi je v veliko čast, da sem bil povabljen v reprezentanco. Uresničile so se mi sanje in res je lepo, da sem tukaj. Zdi se mi super, da smo mlada ekipa, konec koncev bomo v prihodnjih letih mi tisti, ki bomo morali ekipo povleči naprej, zato je še toliko pomembneje, da se bomo že zdaj začeli spoznavati. Glede na to, da je rezultat že narejen in je Slovenija na prvenstvo že kvalificirana, je še toliko boljše, da se zdaj spoznamo in vidimo našo igro ter da se konec koncev navadimo tudi teh kvalifikacijskih oken," je prepričan 204 centimetre visoki Macura.

Veseli se spoznavanja z novim sistemom in načinom igre. Foto: Filip Barbalić

Ta nasvete poišče tudi pri izkušenih Edu Muriću in Gregorju Hrovatu, ki sta v tokratni reprezentančni akciji edina košarkarja, rojena pred letom 2000. "Zelo je pomembno, da sta tukaj Edo in Gregor, ki imata ogromno izkušenj. To je za mlado reprezentanco odlično, saj nam bosta pomagala pri učenju spopadanja s pritiskom in kako se v najkrajšem mogočem času pripraviti na dve tekmi."

Po napredek k Megi

Že pred izjemno uspešnim reprezentančnim poletjem z reprezentanco do 20 let je Macura podpisal sodelovanje s srbsko Mego, ki je v zadnjih letih postala prava valilnica talentov in odskočna deska številnim mladim košarkarjem. Pred tem je bil po vrnitvi iz mlajših selekcij Baskonie v Slovenijo član ljubljanske Ilirije. "Z Mego sem res zadovoljen, kar sem pričakoval, se zdaj tudi odvija. Pozna se, da je to moja prva sezona. Za zdaj gre vse po načrtih. Je pa seveda razlika od fantov, ki so tam že dlje časa in so že utečeni v sistem. Dela se res veliko, ekstremno veliko je treningov in analize. Okolje je zelo profesionalno. Liga ABA je velik preskok in vesel sem, da sem ga storil. Porinejo te v vodo in se moraš naučiti plavati. To je res fizična liga in taktično na zelo visoki ravni, v Megi se dela na pravi način in vse mlade košarkarje zelo dobro pripravijo," poudarja Macura.

V tej sezoni nosi dres Mege. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

V tej sezoni lige ABA v povprečju igra 7,7 minute na tekmo, v tem času pa vknjiži 2,2 točke in 1,3 skoka na obračun. "Minutaža niha, to ni v mojih rokah, jaz lahko samo še naprej treniram na maksimalni ravni in vsak teden znova dokazujem, da sem vreden igralnih minut. A ker je to moja prva sezona, nisem pričakoval, da bom ves čas v ospredju, zato ne morem govoriti o razočaranju. Velik poudarek je na količini treninga in potrpežljivosti vseh členov v klubu. Smo mlada ekipa in delamo veliko napak, zato je ogromno ponovitev, tudi trenerji bodo milijonkrat popravili enako napako. V tem mislim, da se Mega res razlikuje od drugih klubov, hkrati pa nam dajejo priložnost v res kakovostnem tekmovanju," je zadovoljen Macura.

V srbskem klubu mu družbo dela tudi Urban Kroflič. "Z Urbanom sva se spoznala šele zdaj pri Megi, a je tam res super imeti še enega Slovenca, da se tako na terenu kot zunaj njega počutiš čim bolj domače," je dodal Macura.

Preberite še: