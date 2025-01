Velika vrnitev: Teja Oblak bo spet oblekla reprezentančni dres

Slovenke so pred zadnjim kvalifikacijskim ciklom vodilna reprezentanca skupine B. V štirih tekmah so trikrat zmagale in doživele en poraz, sledita Madžarska in Finska s po dvema zmagama in porazoma, Bolgarija pa je zbrala zmago in tri poraze.

Slovenija se bo najprej v gosteh 6. februarja pomerila z Bolgarijo v Botevgradu, 9. februarja pa bo na Kodeljevem gostila Finsko. Slovenke si bodo skušale priigrati peto zaporedno uvrstitev na prvenstvo stare celine.

Doslej so vse štiri tekme kvalifikacij odigrale brez kapetanke Teje Oblak, ki je bila poškodovana, z igrišč je bila odsotna deset mesecev. Po okrevanju po poškodbi kolena je že zaigrala za Prago, zdaj pa se bo pridružila tudi reprezentančnim soigralkam. Dres s slovenskim grbom bo oblekla prvič po 18. juniju 2023, ko je igrala na domačem EP.

Dikaiulakos je na reprezentančni seznam uvrstil 15 košarkaric. Na seznamu so Lea Bartelme (Cinkarna Celje), Ajda Burgar (Triglav), Tina Cvijanović (Alama San Martino(Ita), Lea Debeljak (Mechelen/Bel), Zala Friškovec (Sopron/Mad), Teja Goršič (brez kluba), Hana Ivanuša (Hamar/Isl), Mojca Jelenc (Valencia/Paterna/Špa), Eva Lisec (Jekaterinburg/Rus), Teja Oblak (USK Praga/Češ), Sara Sambolić (Ilirija), Maruša Seničar (Saarlouis Royals/Nem), Jessica Shepard (Athinaikos/Grč), Ajša Sivka (Tarbes/Fra) in Alina Žitek (Ilirija).

