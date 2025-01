Teja Oblak po daljši odsotnosti uspešna pod koši

Slovenske košarkarske reprezentantke so se minuli teden znova izkazale, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). Kapetanka Teja Oblak se je po daljši odsotnosti uspešno vrnila pod koše, Jessica Shepard v Grčiji ruši rekorde in postavlja mejnike, Zala Friškovec pa je med top osem evropskega pokala.

Glavna novica pregleda učinka slovenskih košarkarskih reprezentantk pretekli teden je vrnitev Teje Oblak na parket, so poudarili pri KZS. Kapetanka slovenske reprezentance je po desetmesečni odsotnosti po poškodbi kolena v soboto znova zaigrala za Prago. Za visoko zmago s 104:45 nad Brnom je v 18 minutah igre zabeležila deset točk, štiri skoke in pet podaj.

V Grčiji je Jessica Shepard na derbiju med njenim Athinaikosom ter favoriziranim Oympiakosom poskrbela za svojevrsten rekord. Ob 29 točkah je namreč imela kar 32 skokov, kar je skok več od celotne ekipe Olympiakosa. Po 16 jih je zbrala v obrambi in napadu.

Njena izjemna predstava ni bila dovolj za zmago, saj je vodilna ekipa lige zmagala z 82:72. Je pa Athinaikos novo zmago zabeležil štiri dni pozneje, ko je z 89:77 ugnal Iraklis. Shepard je tokrat zabeležila 19 točk, 15 skokov in dve podaji.

Sopron Zale Friškovec se je še z drugo zmago nad zasedbo UNI Györ (80:62) uvrstil med osem najboljših ekip evropskega pokala. V četrtfinalu se bo pomeril z moštvom BLMA Lattes iz Montpellierja.

Dejavna je bila tudi Eva Lisec, ki je za zmago UMMC iz Jekaterinburga s 75:50 proti MBA iz Moskve prispevala deset točk, pet skokov in tri podaje. Zmag pa so se razveselile tudi Maruša Seničar, Ajša Sivka (13 točk) in Lea Debeljak. Mechelen je s kar 101:47 premagal Lummen, Debeljak je dosegla 18 točk, štiri skoke in podajo.

