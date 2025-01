Teja Oblak odšteva dneve do vrnitve na košarkarska igrišča

Zala Friškovec je ostala edina slovenska predstavnica v evropskem pokalu. Po prvi odigrani tekmi osmine finala madžarskega derbija je na dobri poti, da pri tem tudi ostane. S Sopronom je bila namreč uspešna na gostovanju pri Györu. Za zmago 89:83 je v 28 minutah igre prispevala 18 točk, dva skoka in podajo. Povratni dvoboj ekipi čaka v sredo.

Tina Cvijanović tokrat resda ni bila tako razpoložena kot na zadnjih nekaj tekmah. Zbrala je zgolj skok in tri podaje, je pa njen Alama San Martino prišel še do pete zmage v prvenstvu, kar ga uvršča na šesto mesto letvice. Cvijanovićevo v soboto čaka prav poseben izziv, saj se odpravlja na gostovanje k favorizirani ekipi Famila Schio, ki jo vodi selektor slovenske reprezentance Georgios Dikeulakos.

Mojca Jelenc

V postavo se je vrnila Mojca Jelenc

Po poškodbi gležnja se je v postavo Paterne vrnila Mojca Jelenc. K zmagi 69:59 proti zasedbi Real Canoe je prispevala štiri točke in tri skoke. Zelo uspešna je bila znova Lea Debeljak. Njen Mechelen je z 78:62 ugnal Waregem. Debeljakova je igrala 27 minut ter bila blizu dvojnega dvojčka, saj je dosegla 16 točk in devet skokov.

Zato pa je novega v Grčiji zabeležila Jessica Shepard. Athinaikos je z 88:65 premagal Amyntas. Ameriška košarkarica s slovenskim potnim listom je dosegla 33 točk ter dodala 14 skokov in štiri podaje. Njeno povprečje v tej sezoni znaša 28,4 točke ter 14,2 skoka in 5,2 podaje. Do dveh prepričljivih zmag je prišla tudi Eva Lisec. Bolj razpoložena je bila na tekmi proti Nadeždi, ko je dosegla 10 točk ter skok in dve podaji.

Še naprej zmagujejo košarkarice Cinkarne Celje. V ligi Waba so s 115:69 ugnale zasedbo Orlovi, v domačem prvenstvu pa so bile s 95:68 boljše od Ježice. Lea Bartelme je obakrat dosegla po 14 točk. Na prvi tekmi je zabeležila še šest skokov in osem podaj ter na drugi štiri skoke in šest podaj. Ob zmagi Ilirije nad Mariborom s 76:68 je odlično partijo prikazala Hana Sambolić. V dobrih 39 minutah igre je namreč dosegla 26 točk ter dodala skok in tri podaje. Sestra dvojčica Sara Sambolić je ob skoraj identični minutaži (igrala je pičlih 12 sekund več) dodala 16 točk, šest skokov in sedem podaj.

Teja Oblak čaka na zeleno luč

Dneve do vrnitve na parket po daljšem okrevanju zaradi poškodbe kolena pa odšteva Teja Oblak. Kapetanka slovenske reprezentance ter praškega evroligaša že v polnem ritmu vadi s soigralkami in čaka na dokončno zeleno luč trenerke Natalie Hejkove, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu nastopov slovenskih reprezentantk.

