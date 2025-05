"Reprezentanca je žal ostala brez ene članice. Podrobnejši zdravstveni pregled je namreč pokazal, da ima Ajda Burgar zlom členka prstanca desne roke. Z ekipo ostaja do konca tedna in bo vadila po individualnem programu," je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Za Slovenke bo to tretja postaja v pripravah po Zrečah in Mariboru, po dveh tekmah v štajerski prestolnici in zmagah proti Portugalski pa jih konec tega tedna čaka pot v Beograd na še dve prijateljski tekmi.

Rakete so znova v Ljubljani! V Hali Tivoli so že opravile prva dva treninga in komaj čakajo na naslednje izzive. ⚡️#kzs l #rakete pic.twitter.com/r1djKbbDsp — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) May 27, 2025

"V teh dveh tednih priprav smo naredile veliko dobrih stvari, seveda pa še lovimo tisti pravi ritem. Tekmi s Portugalsko sta bili dober pokazatelj trenutne pripravljenosti. Vsekakor nas čaka še veliko dela, a je imela naša igra na trenutke že prave obrise. Prost dan je prišel še kako prav. Nabrale smo nekaj novih moči in gremo polne elana proti zastavljenemu cilju," je za KZS povedala Mojca Jelenc.

Slovenija se bo domačim navijačem znova predstavila v četrtek, 5. junija, ob 18. uri v dvorani Vitranc v Kranjski Gori proti Veliki Britaniji, generalko pred odhodom na eurobasket v Bologno pa bo odigrala v Ljubljani 11. junija s Črno goro.

Evropsko prvenstvo bo trajalo od 18. do 29. junija, Slovenija pa bo v predtekmovanju igrala z Litvo (18. 6.), Italijo (19. 6.) in Srbijo (21. 6.). V izločilne boje v Pirej bosta napredovali prvi dve ekipi.