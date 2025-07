Mlade Slovenke izgubile dvoboj osmine finala

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 18 let je v osmino finala evropskega prvenstva v Španiji tesno izgubila proti Poljski, ki je zmagala s 67:65.

Poljakinje so v prvo četrtino vstopile suvereno in si že do šeste minute priigrale 12 točk prednosti. Kljub temu se Slovenke niso predale ter zaostanek hitro izničile, četrtina pa se je končala z delnim izidom 15:13 v korist poljske reprezentance.

Slovenke so visok nivo igre ohranila tudi v drugi četrtini, kjer so prevzele pobudo in na odmor odšle z dvema točkama prednosti. V nadaljevanju so Poljakinje znova uspele preobrniti potek srečanja, a so Slovenke ostale nepopustljive in v četrti minuti tretje četrtine izenačile rezultat. Nato so si priigrale rahlo prednost, ki so jo zadržale vse do začetka zadnje četrtine.

Poljakinje so v zadnjih 10 minutah rezultat hitro izenačile ter dobrih sedem minut pred koncem tekme prevzele vodstvo. Ekipi sta nato nadaljevali z napeto predstavo, ob koncu pa so bile za le dve točki boljše nasprotnice.

Med Slovenkami je bila proti Poljski strelsko najbolj natančna Tjaša Turnšek, ki je dosegla 17 točk ter k temu dodala še 10 skokov. Z 11 točkami ji je sledila Nika Ocvirk.

Slovenke naslednji obračun čaka 10. julija, ko se bodo s tekmo proti Izraelu podale v boj za deveto mesto na prvenstvu stare celine.

V predtekmovanju so Slovenke premagale Italijo in Grčijo ter izgubile s Finsko.