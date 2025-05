Rakete še drugič premagale Portugalke

Slovenske košarkarice so z drugo pripravljalno tekmo proti Portugalski, ki so jo odigrale za zaprtimi vrati, zaključile drugi cikel priprav na junijsko evropsko prvenstvo. Po prostem dnevu bodo s treningi nadaljevale v Ljubljani, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Slovenke so dobile obe tekmi. Prvo v petek zgolj s točko razlike in trojko Eve Lisec, danes pa s 70:64. Najvišja prednost Slovenije je bila 25 točk (63:38).