Mlade slovenske košarkarice EP končale s porazom

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 18 let je evropsko prvenstvo v španskem Severu Rodriguezu končala na 12. mestu, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Na zadnji tekmi so Slovenke danes izgubile proti Češki s 46:52.

V prvi četrtini so si Slovenke priborile osem točk prednost (19:11), a so nasprotnice v drugi četrtini dvignile raven igre in razliko do polčasa zmanjšale na samo eno točko, nato pa prišle do vodstva. Slovenke so zadnjih deset minut začele z enajstimi točkami zaostanka. Slovenska reprezentanca je v zadnji četrtini še zmanjšala razliko, vseeno pa to ni bilo dovolj za prevzem vodstva.

Najboljša strelka Slovenije je bila s 17 točkami Tjaša Turnšek, ki je dodala še pet skokov, poleg tega pa je na prvenstvu povprečno dosegla 18 točk in sedem skokov. Na tekmi s Češko je devet točk prispevala še Brina Sedminek.

Slovenija je na EP pred tem v skupinskem delu izgubila s Finsko s 44:82, premagala Italijo s 54:53 in Grčijo z 81:72, v osmini finala tesno izgubila s Poljsko s 65:67, v bojih za razvrstitev pa najprej premagala Izrael z 61:50, izgubila pa z Madžarsko s 70:72 in danes v tekmi za 11. mesto še s Češko.

