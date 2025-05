S trojko Eve Lisec rakete do prve zmage

Slovenske košarkarice so na pripravah na junijsko evropsko prvenstvo dosegle prvo zmago. V mariborski dvorani Lukna so z 78:77 premagale Portugalsko. V nedeljo bodo z istimi tekmicami igrale še za zaprtimi vrati.

Selektor Georgios Dikaioulakos je imel na voljo 13 košarkaric. Jessica Shepard prek luže v dresu Minnesote odlično igra v ligi WNBA, Maruša Seničar, Lea Debeljak in Ajda Burgar pa trenutno tarejo manjše poškodbe in vadijo po individualnem programu. Zala Friškovec je dosegla 22 točk, kapetanka Teja Oblak je zbrala 13 točk in osem podaj, Hana Ivanuša je prispevala 12 točk, Eva Lisec pa je dodala 10 točk in sedem skokov.

V zadnjo minuto so se Portugalke podale z vodstvom 74:73, a so Slovenke sedeminštirideset sekund do konca znova imele točko prednosti. V razburljivih zadnje pol minute so gostje po trojki povedle 77:75, a je njihovo usodo prav tako s trojko zapečatila Eva Lisec slabih dvajset sekund pred iztekom tekme. Ko je po zgrešenem portugalskem metu ujela še odbito žogo, so se rakete lahko veselile zmage 78:77.

"Glede na to, da je bila to naša prva pripravljalna tekma, je bilo za pričakovati, da se nam bodo v igro prikradla nihanja. Le teh je bilo seveda veliko preveč, tudi zbranost na trenutke ni bila na najvišji ravni. Tako smo jim z lastnimi napakami dopustile, da so se vrnile v boj za zmago. Iz napak sem bomo morale učiti in prepričana sem, da bo naša igra že v nedeljo precej boljša," je po tekmi povedala Zala Friškovec.