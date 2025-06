Slovenke na peti zaporedni eurobasket odhajajo s pričakovanji, da se prvič doslej prebijejo v četrtfinale. Mednarodna košarkarska zveza Fiba jih je v zadnjem tako imenovanem "power rankingu" uvrstila celo med štiri najboljše ekipe za Francijo, Belgijo in Španijo.

Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer Slovenija je v pripravah dosegla pet zmag, po dve proti Portugalski in Veliki Britaniji, ter zdaj še s Črno goro in dva poraza v Srbiji, kjer je proti selekciji igralk iz ruskega prvenstva nastopila v okrnjeni postavi.

Za uvrstitev v četrtfinale bo morala Slovenija na evropskem prvenstvu osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini s Srbijo, Italijo in Litvo. Prvo tekmo bo igrala proti slednji 18. junija ob 17.30.

Slovenija je zadnjo tekmo odigrala tudi z Jessico Shepard, ki se je izkazala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in ki je trenutno članica ekipe lige WNBA Minnesota Lynx. Američanka s slovenskim potnim listom je bila tudi tokrat najboljša igralka na parketu; v dobrih 28 minutah je zbrala 18 točk in 12 skokov.

Selektor Georgios Dikaulakos je proti Grčiji priložnost ponudil vsem dvanajstim igralkam na klopi - s tribune sta tekmo spremljali Špela Brecelj in Zoja Štirn, poleg Shepardove pa so znova izstopale članice začetne peterke Teja Oblak (devet točk, sedem podaj), Eva Lisec, Zala Friškovec in Ajša Sivka, ki so dodale po sedem točk.

Teja Oblak Foto: Aleš Fevžer