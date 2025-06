Slovenske košarkarice za zaprtimi vrati znova boljše od Britank

Slovenske košarkarice so v pripravah na bližnje evropsko prvenstvo še drugič igrale z Veliko Britanijo. Tokrat je tekma v Kranjski Gori potekala za zaprtimi vrati, četrti teden priprav so Slovenke končale z zmago 67:56.

V četrtek so Slovenke zmagale zanesljivo s 95:57. Tokrat je selektor Georgios Dikaiulakos veliko kombiniral, menjal peterko na igrišču ter preizkušal številne taktične zamisli. Njegove igralke so polčas dobile s 37:30, ob koncu pa slavile s 67:56. V slovenski vrsti še vedno ni bilo naturalizirane Američanke Jessice Shepard.

Najbolj razpoložena je bila znova Zala Friškovec, ki je dosegla 12 točk, Tina Cvijanović jih je prispevala deset, kapetanka Teja Oblak pa devet.

"Za nami so štirje kakovostni cikli priprav. Mislim, da napredujemo iz tedna v teden. Na prvi tekmi proti Veliki Britaniji smo prikazale zelo dobro predstavo. V tekmo smo se podale zelo osredotočeno in bile zbrane vseh 40 minut. Danes so bile noge nekoliko težke, a smo kljub temu imele nekaj dobrih minut in zasluženo zmagale. Trenutna forma je vsekakor lepa popotnica za zadnji teden priprav, ko bo naša poglavitna naloga, da se hitro uigramo z Jessico, ki se nam bo priključila," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejala Teja Goršič.

Rakete se bodo v generalki za EP v sredo v Ljubljani pomerile s Črno goro. Foto: Aleš Fevžer

Generalko pred odhodom na skupinski del EP bodo Slovenke opravile v Ljubljani, v sredo ob 20. uri bodo v Tivoliju gostile Črno goro.

Prva tekma na EP pa jih v Bologni čaka 18. junija proti Litvi. Drugo tekmo bodo 19. junija igrale proti gostiteljici Italiji, tretji obračun slovensko vrsto čaka 21. junija proti Srbiji.