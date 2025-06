Slovenke v Beogradu dvakrat izgubile, v četrtek doma proti Britankam

Po prvotnem scenariju bi morale Slovenke v Beogradu odigrati tekmi z reprezentanco Srbije, a ker je žreb Slovenkam in Srbkinjam na EuroBasketu namenil isto skupino, so pripravljalna dvoboja, ki sta bila zaprta za javnost, odigrale z ekipo, sestavljeno iz košarkaric ruskega državnega prvenstva.

Zasedba selektorja Georgiosa Dikaioulakosa je v Beogradu nastopila v precej okrnjeni zasedbi. V preteklem tednu sta zaradi poškodb reprezentančni tabor zapustili Ajda Burgar in Hana Ivanuša, v Sloveniji pa sta prav tako ostali Lea Bartelme in Ajša Sivka, saj so ju čakale maturitetne obveznosti. Povsem nared za igro nista še Maruša Seničar in Lea Debeljak, medtem ko je bila kapetanka Teja Oblak deležna nekaj počitka.

Na obeh tekmah je imel slovenski strokovni štab tako na voljo devet košarkaric, med katere je selektor Dikaioulakos enakomerno razdelil igralne minute. Prvi dvoboj so Slovenke izgubile s 56:61, drugi s 66:82. Ob drugem porazu se je med strelke znova vpisalo vseh devet košarkaric. Eva Lisec je dosegla 20 točk in imela pet skokov, Zala Friškovec je zbrala 12 točk in Teja Goršič 11.

"V igri še preveč nihamo, a na trenutke že delujemo, kot si želimo." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Čeprav smo izgubile, menim, da smo naredile določen napredek. Manjkalo nam je kar nekaj igralk, a so mlade priložnost dobro izkoristile. V igri še preveč nihamo, a na trenutke že delujemo, kot si želimo. Časa do prvenstva je še dovolj. Verjamem, da bomo v Kranjski Gori storile še korak naprej. Konec tedna nas čakata novi tekmi, kar bo lepa priložnost za test naše pripravljenosti," je za KZS dejala Zala Friškovec.

Slovenke bodo priprave že v torek nadaljevale v Kranjski Gori, kjer se bodo v četrtek ob 18. uri znova predstavile domačim navijačem. V dvorani Vitranc bodo tekmice reprezentantke Velike Britanije (tudi z njimi bodo odigrale še tekmo, zaprto za javnost). Generalko pred odhodom na skupinski del evropskega prvenstva v Bologno bodo opravile v Ljubljani. V sredo, 11. junija, ob 20. uri bodo v legendarni Hali Tivoli moči merile s Črno goro.