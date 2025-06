Slovenke pozdravile veliko okrepitev, Teja Oblak ima nov klub

Slovenske košarkarice so od torkovega popoldneva v polni zasedbi. Neposredno po nedeljski tekmi lige WNBA se jim je pridružila Jessica Shepard, v sredo košarkarice čaka generalka proti Črni gori. Kapetanka Teja Oblak pa je medtem okrepila turški Galatasaray, so še sporočili iz KZS.

Slovenske košarkarice sklepni del priprav pred ponedeljkovim odhodom na evropsko prvenstvo v Bologni opravljajo v Ljubljani. V sredo jih v Hali Tivoli čaka še generalka pred EuroBasketom. Ob 20. uri se bodo pomerile s Črno goro. Zadnji test pripravljenosti bo izjemno dobrodošel. Ekipi se je namreč priključila Jessica Shepard, ki je sezono lige WNBA v dresu Minnesote začela v odlični formi. Hkrati selektorja Dikaioulakosa čaka izjemno zahtevna naloga, saj bo moral opraviti še zadnji rez in določiti dvanajsterico košarkaric za EuroBasket. Tako se bo moral zahvaliti še dvema igralkama, so sporočili iz KZS.

"V tem zadnjem sklopu priprav smo pošteno zavihale rokave, saj nas do prvenstva čaka še nekaj dela. Odpraviti moramo nihanja v svoji igri, predvsem v obrambnih nalogah pa moramo popraviti še nekaj detajlov. Verjamem, da bo v sredo nekaj igralnih minut dobila tudi Jessica, ki se nam je danes pridružila, tako da bo ena izmed nalog tudi uigravanje z njo. Tekma s Črno goro nam bo zato prišla zelo prav. So zelo dobra ekipa, na pripravah so skupaj že kar nekaj časa in prav gotovo nas čaka odličen test pred skorajšnjim odhodom na prvenstvo," je pred sredino tekmo dejala Ajša Sivka.

Teja Oblak se seli v Turčijo

Dober teden dni pred začetkom evropskega prvenstva je klubski status za prihodnjo sezono zapečatila Teja Oblak, ki je okrepila Galatasaray. Turški velikan je letos obstal v polfinalu državnega prvenstva, evropsko sezono pa končal v osmini finala evropskega pokala.

Teja Oblak bo po novem nosila dres Galatasaraya. Foto: Aleš Fevžer

Kapetanka slovenske reprezentance je zadnjih sedem let preživela v Pragi ter z njo osvojila številne lovorike. S svojim odnosom je že po nekaj sezonah navdušila vodstvo kluba in navijače ter postala kapetanka ekipe. Vrhunec njene klubske kariere je vsekakor predstavljala letošnja sezona, ko je Praga v Zaragozi osvojila elitno Evroligo. Oblakova je bila na parketu prava vodja ekipe, odlično formo pa je kronala tudi v finalu češkega prvenstva, ko je bila izbrana za najkoristnejšo igralko finalne serije.

Pred selitvijo na Češko leta 2018 je igrala na Madžarskem, Slovaškem in Poljskem, v Sloveniji pa je nosila dres škofjeloške Odeje, Kranjske Gore in Celja.

