Slovenske košarkarice so še petič zapored evropsko prvenstvo končale brez preboja v tako želene izločilne boje. Sigurno si najboljšo oceno zasluži Američanka Jessica Shepard, ki se je zapisala tudi v zgodovino EuroBasketa mlade navijačice pa razveselila s posebno potezo. Po koncu pa je o svoji prihodnosti spregovoril tudi Georgios Dikaioulakos. "Moja želja je, da ostanem z ekipo. Počutim se kot del te države, tudi na zvezi me želijo, kolikor vidim, zadržati," je dejal Grk na slovenski klopi.

Čeprav so v slovenski ženski košarkarski izbrani vrsti pred začetkom letošnjega poletja močno verjeli in upali, da so vendarle našli zmagovito formulo za korak naprej, pa so se sanje Slovenk vnovič razblinile po skupinskem delu. Zasedba Georgiosa Dikaioulakosa si je usodo zapečatila že z uvodnima porazoma proti Litvi in Italiji, za konec pa je v tekmi za častno slovo ugnala Srbijo, kar pomeni, da bodo prvenstvo končale med 9. in 12. mestom. Slovenke so tako tudi s pomočjo naturalizirane moči v obliki odlične Jessice Shepard ostale prekratke.

28-letna košarkarica, ki bo v novi sezoni nosila dres italijanskega Schia in je zaradi EuroBasketa prekinila svoje WNBA udejstvovanje z Minnesoto, je na letošnjem evropskem prvenstvu spisala tudi zgodovino, saj je postala prva košarkarica, ki je na svojih prvih treh tekmah evropskega prvenstva vselej presegla mejo 20 točk. Proti Litvi jih je dosegla 25, 20 proti Italiji in proti Srbiji 23 in bila z naskokom najboljša slovenska reprezentantka na prvenstvu.

Jessica Shepard se je izkazala za veliko okrepitev izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Američanka s slovenskim potnim listom je po koncu prvenstva odgovarjala tudi na vprašanja glede svoje prihodnosti v slovenskem dresu. "Velika čast je biti tukaj in igrati s to skupino punc. So res posebna skupina, rade se imajo, mar jim je druga za drugo. Ko sem prišla, so me sprejele z odprtimi rokami, takoj sem se počutila zelo udobno v ekipi. Bila je izjemna izkušnja in upam, da bom nazaj," je za EkipoSN Dejala Shepard in nadaljevala. "Res upam, da bom prišla nazaj. (smeh, op. p.) Morate se pogovoriti z mojimi prijatelji tamle (pokazala je na selektorja in predstavnike KZS op. p.) in jim reči, da me pokličejo," je za EkipoSN še dodala odlična košarkarica, ki je za konec poskrbela tudi za plemenito potezo, potem ko je svoje podpisane superge podarila mladim navijačicam v dvorani v Bologni in jih s tem izjemno razveselila.

Prihodnost kapetanke ostaja pod vprašajem

Veliko pa se po prvenstvu govori tudi o prihodnosti kapetanke Teje Oblak v reprezentančnem dresu in selektorja Georgiosa Dikaioulakosa. 34-letna novopečena članica Galatasaraya si je reprezentančna vrata pustila odprta, dokončne odločitve pa še ni sprejela. "Želele smo si boljšega izida, a se na žalost ni izšlo. Velko je razlogov, za kaj nam ni uspelo. Verjamem, da bodo opravljene dobre analize. Ne glede na razplet prvenstva pa bomo ostali skupaj. Igralke in štab stojimo drug za drugim. Na koncu smo igralke tiste, ki igramo, in ne znam pojasniti, zakaj nismo od prve minute zaigrale tako, kot znamo. Si pa nimamo česa očitat. Verjamem, da nas bo ta izjemna atmosfera, ki vlada v ekipi, spremljala še naprej," je med drugim dejala Oblak.

"Takoj po prvenstvu težko povem, če je bila to moja zadnja tekma v reprezentančnem dresu. Morala bom premisliti, še vedno bom igrala v klubu in do zdaj sem vedno z veseljem igrala za reprezentanco. Videli bomo, kako bo. Če bom začutila, da sem ekipi dala vse, kar bi lahko, je bila to zadnja tekma. Če pa bom čutila, da hočem in zmorem, pa bom vsekakor z velikim veseljem še naprej del reprezentance," je še dejala slovenska kapetanka.

Teja Oblak Foto: Fiba Europe

Dikaioulakos si želi ostati

Veliko bolj jasna slika, kot vse kaže, pa je pri selektorju Dikaioulakosu, ki je že pred tem javno prejel podporo predsednika KZS, Mateja Erjavca, tudi sam pa si želi ostati na slovenski klopi. "Moja želja je, da ostanem z ekipo. Počutim se kot del te države, tudi na zvezi me želijo, kolikor vidim, zadržati. Atmosfera je res odlična, to je najpomembnejše. Z moje strani bo Slovenija vedno imela podporo, ne glede na to, če ostanem selektor ali grem," je dejal Grk. "Ekipa je še vedno v nadaljevanju razvoja. Treba je še naprej trdo delati in reprezentanco slej ko prej čakajo lepi trenutki. Ni pomembno, kdo bo trener te ekipe, pomembne so igralke. To ekipo je potrebno zadržati. Bodo pa odhodi mladih igralk na študij v Ameriko vsekakor predstavljali hud udarec evropski košarki," je med drugim še povedal Dikaioulakos.

Slovenske košarkarice sicer že jeseni čaka nova reprezentančna akcija. Reprezentance, ki so ostale brez kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, namreč novembra začenjajo kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2027.

Preberite še: