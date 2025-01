Vlatko Čančar sporočil veselo novico, velika hvala Nikole Jokića

Za slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja lahko rečemo, da je imel v dozdajšnjem delu kariere veliko smole pri poškodbah. A po drugi strani je zanj značilno, da je izjemen borec in ohranja pozitivno naravnanost tudi v težkih trenutkih. V pogovoru za DallasHoopsJournal.com se je razgovoril o časovnici vrnitve – rad bi bil spet aktiven ob koncu januarja ali začetku februarja –, dotaknil se je tudi slovenske reprezentance in Luke Dončića. O Čančarju je z izbranimi besedami govoril lanski MVP lige NBA Nikola Jokić.

Slovenski košarkar Vlatko Čančar je dosegel pomemben napredek pri okrevanju po artroskopski operaciji levega kolena, ki jo je prestal 4. decembra. Čeprav je bil sprva ponovni pregled načrtovan po osmih tednih, Čančar napreduje hitreje od pričakovanega. Ko se je ekipi Nuggets pridružil na potovanju v Dallas za dve tekmi proti Mavericks, je presenetil mnoge. Med ogrevanjem pred tekmama je opravil dolge treninge na igrišču, kar nakazuje, da dobro napreduje v procesu vrnitve k tekmovalni formi, so zapisali pri DallasHoopsJournal.com

Ko je govoril o procesu okrevanja, je Čančar opisal tako pozitivne kot negativne plati. Ker se mu ni treba osredotočati na priprave za vsako tekmo s taktičnega vidika, se lahko v celoti posveti trdemu delu za dokončanje rehabilitacije.

"Nisem bil zaskrbljen, rad bi se vrnil konec januarja ali v začetku februarja"

"Mislim, da gre predvsem za veliko trdega dela in nič stresa, iskreno. To je dobra in slaba stvar, ko nisi del košarke kot igralec," je povedal za DallasHoopsJournal.com. "Ni ti treba skozi stres pripravljanja na vsako tekmo in imeti v glavi, da moraš zmagati na vsaki tekmi. Mislim, da je to precej pomagalo."

Trenutek, ko se je zgodila poškodba levega kolena. Foto: Reuters

Ker se je Čančar že prej spopadel z okrevanjem po resnih poškodbah kolena, dobro pozna vse vidike tega procesa.

"Takoj naslednji dan po poškodbi sem začel iskati možnosti, kako opraviti operacijo in podobno. Nisem bil zaskrbljen, ker sem se po operaciji križnih vezi hitro vrnil. Tako da upam, da bo tudi tokrat podobno."

Čančar je prepričan, da se bo lahko k igranju v NBA vrnil še pred premorom za All-Star, torej konec januarja ali v začetku februarja.

"Upam, da se vrnem konec januarja ali v začetku februarja," je razkril za DallasHoopsJournal.com: "Mislim, da bom do takrat že kar dobro pripravljen."

Jokić ga je označil za bojevnika in o njem povedal vse dobro

"Zagotovo napreduje v pravo smer," je povedal trener Malone: "Vlatko je bil zelo osredotočen na to, da se čim prej vrne. Včasih mislim, da pretirava, ampak to je del procesa, kajne? Imel je veliko dobrih dni. Nekajkrat ga je koleno bolelo, kar je pričakovano."

Čančarjeva pozitivna naravnanost med procesom okrevanja po mnenju Malona pomaga, da vse skupaj lažje prenese. Poškodoval se je na tekmi proti Memphis Grizzlies po vsega enajstih minutah igre, v tem času pa je dosegel pet točk in zbral štiri skoke.

Nikola Jokić hvali slovenskega košarkarja. Foto: Reuters

"Pri Vlatku najbolj izstopa, da ima vsakič, ko se poškoduje, pozitiven pristop. Mislim, da mu pozitiven pristop pomaga pri zdravljenju. Smolo je imel, da si je poškodoval koleno, ker je v Memphisu odigral eno svojih najboljših tekem v sezoni. Upam, da ga dobimo nazaj, da bo zdrav in da bo našel način, kako nam še naprej pomagati," pravi prvi mož stroke.

Center Nuggetsov Nikola Jokić je prav tako pohvalil Čančarja, ki ga je označil za bojevnika v procesu okrevanja. Jokić ceni Čančarjevo prisotnost, saj v ekipo vnaša pozitivno energijo, tudi ko ne igra.

"Vem, da je bojevnik. Vedno bo bojevnik. Verjetno dela največ v ekipi," je povedal Jokić za DallasHoopsJournal.com. "Kdorkoli je v njegovi bližini, je zaradi njega srečnejši, vedno je nasmejan. Je odličen fant, ki ga je dobro imeti ob sebi, vedno s pozitivno energijo in pripravljen na šalo. Preprosto super soigralec."

Komaj čaka na reprezentančno poletje z Dončićem

Med dvema zaporednima tekmama v Dallasu med Nuggets in Mavericks je Čančar imel priložnost preživeti nekaj časa s soigralcem iz slovenske reprezentance Luko Dončićem, športnim direktorjem Sašo Dončićem, pomočnikom trenerja Markom Milićem in fizioterapevtom Anžetom Mačkom ter drugimi.

Veseli se igranja za slovensko reprezentanco. Foto: Guliverimage

"Seveda, Luka, njegov oče, Anže Maček, Marko Milić, Jernej Bobić, celotna slovenska skupina, ki je bila tukaj, se je zbrala. Nekaj smo šli pojest, popit in tako dalje," je Čančar opisal za DallasHoopsJournal.com.

Naslednjič bosta Čančar in Dončić skupaj tekmovala za slovensko reprezentanco na EuroBasketu konec avgusta in v začetku septembra. Ko bo oblekel slovenski dres, si želi najboljših predstav – boljših kot v olimpijskih kvalifikacijah, kjer je Slovenija doživela dva poraza proti Hrvaški in Grčiji.

"Začnem lahko pri sebi. Morda nisem igral na takšni ravni, kot sem si želel, in ne bom se izgovarjal na poškodbe ali pomanjkanje tekem," je povedal za DallasHoopsJournal.com. "Preprosto moram še bolj trdo delati, da bom bolje pripravljen za naslednja tekmovanja."

Veliko željo ima tudi za 2029

Čančar komaj čaka, da se ponovno združi z ekipo – predvsem z nekaj člani slovenske reprezentance, ki se približujejo koncu kariere – in gredo novemu izzivu naproti.

"Verjetno smo se zdaj še bolj naučili, kako pomembna je vsaka tekma, ko gre zares. Ta skupina je skupaj že dolgo in vemo, kako igrati. Kemija je res dobra. Nekateri fantje so nekako na koncu svoje reprezentančne poti. Mislim, da je to naš zadnji napad na EuroBasketu."

Foto: Guliverimage

Medtem ko je glavni fokus na prihajajočem EuroBasketu, se je Slovenija prijavila za eno od gostiteljic leta 2029. Čančar se spominja, kako je leta 2013 v Ljubljani tekme spremljal kot gledalec, zato si želi nastopati na domačem parketu, če bodo Slovenijo izbrali kot gostiteljico.

"To bi bilo noro, ker sem leta 2013 gledal tekme v Ljubljani, zato bi bilo leta 2029 res nekaj posebnega igrati," je povedal za DallasHoopsJournal.com.