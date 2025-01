V ligi NBA narašča vročica pred derbijem, Luka Dončić ostaja tretji

Na tretjem vmesnem glasovanju za tekmo zvezd lige NBA, ki bo sredi februarja v San Franciscu, sta še naprej v vodstvu Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo, slovenski as Luka Dončić, ki ne igra od božiča dalje, pa je v primerjavi s prejšnjim tednom ohranil položaj. Na zahodu je osmi po številu prejetih glasov oziroma tretji med branilci.

Rezultati glasovanja:

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2