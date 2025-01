Nedeljski večer v ligi NBA bi moral postreči s slovenskim obračunom med Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem, a sta oba slovenska košarkarja zaradi poškodb odsotna. Kljub temu pa je bil na koncu bolj nasmejan Čančar, saj je njegov Denver zmagal s 112:101, čeprav je Dallas štiri minute pred koncem tretje četrtine še vodil s +18, Nuggets pa so prvič na tekmi povedli šele slabih osem minut pred koncem, Mavsom pa so nato v končnici brez Dončića in Kyrieja Irvinga povsem pošle moči. Pred srečanjem je slovenske navijače razveselila tudi informacija ameriškega novinarja Granta Afsetha, da je Čančar z Denverjem pred tekmo opravil lažji trening.

Dallas Mavericks : Denver Nuggets 101:112 Strelci: Thomspon 25 (6/13 za 3), Marshall in Dinwiddie (10 as.) po 16, Lively 14; Westbrook 21 (10 sk, 7 as.), Jokić 19 (18 sk., 9 as.), Murray 17

Dončić uradno izločen iz boja za naslov MVP Z današnjo tekmo je postalo tudi uradno, da Luka Dončić v tej sezoni ne bo sodeloval v boju za individualne nagrade rednega dela, saj bi moral zato zaigrati na vsaj 65 tekmah rednega dela, kar pa je ob tem, da je v tem delu sezone izpustil že svojo deveto zaporedno tekmo, zdaj tudi uradno postalo nemogoče. O tem je pred tekmo z Denverjem spregovoril tudi trener Dallasa Jason Kidd. "Takšna so pravila lige NBA in tako pač je. Žal Luka ne bo mogel osvojiti nagrade MVP, a to je ekipni šport in na igrišču ga potrebujemo, da osvojimo šampionski prstan. Individualne nagrade bodo zanj še prišle, vendar vsi vemo, da je naš glavni cilj in cilj Luke osvojitev naslov, zato upamo, da se čimprej vrne na parket," je bil jasen Kidd.

Vrhunci tekme:

Navijače Dallasa je sicer v soboto razveselil prizor s treninga Dallasa, saj je Luka Dončić sodeloval na odprtem delu treninga in ob podajah Marka Milića metal na koš, tako da je njegova vrnitev na parket vse bližje in bližje, še pred tem bo Dončić konec januarja prestal pregled, po katerem bo jasneje, kdaj bo Slovenec znova nared za največje napore. Na tekmah, ki jih je Dončić izpustil, so imeli Mavericks konec novembra še izkupiček 5–1, zatem pa so brez njega nanizali štiri zmage in zdaj še sedmi poraz, medtem ko so na obračunih, kjer nista igrala ne Dončić niti Kyrie Irving, pri razmerju 2–5. Slovenec je izpustil svojo deveto zaporedno tekmo (skupno 17. v sezoni), Irving pa peto, ob njuni odsotnosti pa so Dallasu po odličnem začetku ob koncu povsem pošle moči, Mavs pa so po dveh zaporednih zmagah tako spet ostali praznih rok (22-17).

Na drugi strani je Denver slavil še tretjič zapored in je zdaj pri skupnem izkupičku 23-15. Za ekipi je bil to tretji medsebojni obračun v tej sezoni, druge zmage pa so se razveselili košarkarji Denverja. A Dallas bo imel izjemno hitro priložnost za maščevanje, saj se bosta ekipi v noči na sredo v American Airlines areni pomerili še drugič zapored in skupno četrtič v tej sezoni. Če so v Dallasu že pred srečanjem dobro vedeli, da ne bodo mogli računati na pomoč Dončića in Irvinga, pa so so bili pri gostih pod vprašajem glavni nosilci igre Nikola Jokić, Aaron Gordon in Jamal Murray, a so pred začetkom Nuggets sporočili, da so vsi trije nared za igro, prav Jokić in Murray pa sta bila na koncu tudi ključna za zmago.

Navijače Denverja pa tudi slovenske reprezentance je pred tekmo razveselila tudi novica, da je vse bližje vrnitvi na parket Vlatko Čančar, ki je z nekdanjimi prvaki lige NBA pripotoval v Dallas in opravil lažji trening pred tekmo.

Luka Dončić okreva po poškodbi leve mečne mišice. Foto: Reuters

Ob odsotnosti prvih dveh strelcev Dallasa Luke Dončića in Kyrieja Irvinga so pred tekmo v taboru Dallasa poudarjali, da bo ključ do zmage za Dallas zagotovo igra v obrambi. "Obramba je v naši igri ključna, imeli smo nekaj tekem, ko nismo bili dobri, a smo predvsem v zadnjih dveh tekmah našli rešitev," je dejal Jason Kidd. In ravno z odlično obrambo so Mavs odprli srečanje v domači areni.

Odličen uvod Dallasa

Ob manku glavnih dveh členov Dallasa so tekmo v prvi peterki Dallasa odprli Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Naji Marshall, P.J. Washington in Dereck Lively, na drugi strani pa so uvodno priložnost dobili Russell Westbrook, Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr. in Nikola Jokić. Na krilih domačih navijačev so Mavs srečanje otvorili z izidom 6:0, Denver pa je prvi koš dosegel šele po dveh minutah in pol igre, ko je bil uspešen Jokić. Košarkarji Dallasa so nadaljevali v izjemnem ritmu, po štirih minutah igre je Thompson s trojko prvič poskrbel za dvomestno prednost domačih (14:3), ta pa je nato ob poletni predstavi le še rastla, največ je znašala 17 točk. Prvo četrtino so domači dobili z 32:17, Denver je v prvih dvanajstih minutah zadel le osem metov iz igre, na drugi strani je Dallas zadel pet trojk.

Foto: Reuters

Denver ujel priključek

Po izjemnem začetku se je prednost Dallasa na začetku druge četrtine po košu Juliana Strawtherja stopila na 34:41, a je bil v taboru Dallasa razpoložen Thompson, ki je s svojo četrto trojko na tekmi prednost Mavsov znova povišal na +10. Prednost Dallasa se je nato ves čas gibala okoli desetih točk, dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa je Spencer Dinwiddie ob košu in še zadetem prostem metu povišal prednost na 61:51, a je Denver v zaključku odgovoril z delnim izidom 7:0 in se tako na glavni odmor podal z zaostankom le treh točk, kljub temu pa v prvem polčasu ni vodil niti enkrat. Thompson je za Dallas v prvem polčasu dosegel 14 točk, kar je njegov drugi najboljši izkupiček v enem polčasu v tej sezoni, od tega je zadel štiri trojke iz petih poskusov, dvomesten je bil še Marshall z desetimi točkami. Pri Denverju je prednjačil Jokić z dvanajstimi točkami in sedmimi skoki, Denver je sicer skok v prvih 24 minutah dobil z 32:18.

Denver do prvega vodstva v zadnji četrtini, Dallas povsem zatajil

Tudi v nadaljevanju je vloga prvega košarkarja v dresu Dallasa pripadla Thompsonu, ki je s sedmimi zaporednimi točkami Mavericks popeljal do vodstva z 79:67. Ob novi trojki 34-letnega nekdanja člana Golden Stata je prednost Dallasa 4:49 pred koncem tretjega dela srečanja narasla na 86:67, Thompson pa se je s svojo 25. točko že podpisal pod svoj najboljši strelski večer kot član Dallasa v American Airlines areni. A tako kot ob koncu druge četrtine, je tudi ob koncu tretje domača ekipa malce spustila nogo iz gasa, Denver pa je zaostanek pred zadnjimi dvanajstimi minutami stopil na 79:89.

Russell Westbrook in Klay Thompson. Foto: Reuters

Nalet Denverja se je kljub odsotnosti Jokića na parketu nadaljeval tudi na začetku zadnje četrtine, od zaostanka z 79:91 je gostom uspel delni rezultat 10:0, od tega sta se pod trojki podpisala Murray in Gordon, prednost Dallasa pa je tako povsem skopnela. Kidd je zatem zahteval minuto odmora, a je Denver zatem po zabijanju nekdanjega člana Dallasa DeAndreja Jordana dobrih devet minut pred koncem izid prvič na tekmi poravnal (91:91), voz Denverja pa je vlekel predvsem Murray, ki je poskrbel tudi za prvo vodstvo Nuggetsov na srečanju (94:93). Dallas je v zaključku nato povsem odpovedal, v zadnji četrtini so Mavericks zmogli le dvanajst točk, Denver pa je na drugi strani napolnil koš domače zasedbe (33:12) in se na koncu veselil celo prepričljive zmage s 112:101.

V zmagovalni ekipi je Westbrook na koncu dosegel 21 točk, deset skokov in sedem asistenc, le ena asistenca pa je na koncu do trojnega dvojčka zmanjkala Jokiću (19 točk, 18 skokov, 9 asistenc), Murray je dodal 17 točk. Pri Dallasu je Thompson prispeval 25 točk, na koncu je njegov izkupiček za tri znašal 6/13, Dinwiddie (10 asistenc) in Marshall sta dodala po 16 točk, dvomesten je bil še Lively s 14 točkami in osmimi asistencami.

Jalen Brunson je dosegel 44 točk. Foto: Reuters

Niz treh zaporednih zmag pa je končal Milwaukee Bucks, ki je moral s kar 106:140 priznati premoč izjemno razpoloženi ekipi New York Knicks. Ti so zadeli 58 odstotkov vseh metov iz igre, izjemno razpoložen je bil nekdanji Mavericks Jalen Brunson, ki je dosegel 44 točk (5/10 za 3), Karl-Anthony Towns pa je 30 točkam pristavil še 18 skokov. Pri Milwaukeeju, ki je povsem odpovedal predvsem pri obrambnih nalogah, je Giannis Antetokounmpo prispeval 24 točk, ujel je trinajst odbitih žog, dve točki manj je dodal Damian Lillard.

Sacramento Kings so s 124:119 premagali Chicago Bulls in so tako prišli še do sedme zaporedne zmage. De'Aaron Fox je za kralje vknjižil 26 točk in devet skokov, Bullsom pa ni pomagalo niti 36 točk (5/8 za 3) in deset skokov Zacha LaVina.

Liga NBA, 12. januar:

Lestvica: