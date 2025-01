Spodbudne novice glede Vlatka Čančarja

Kariero 27-letnega Vlatka Čančarja že nekaj časa kazijo poškodbe. Potem ko je lani zaradi hude poškodbe kolenskih vezi na levi nogi izpustil celotno sezono, se je letos odločil obrniti nov list. A po sklenjeni novi pogodbi z Denverjem se zdravstvene težave Primorca niso ustavile. Na začetku sezone je bil tako primoran izpustiti nekaj tekem zaradi poškodbe gležnja, zatem pa je 19. novembra srečanje z Memphisom ob ponujeni priložnosti trenerja Malona zaradi poškodbe "nesrečnega" levega kolena končal že po prvem polčasu. Zatem je 27-letnik prestal artroskopsko operacijo levega kolena, po katerem so mu zdravniki odredili osem tednov počitka.

For my Slovenian readers, Vlatko Čančar traveled with the Denver Nuggets and went through a full pre-game workout.



A great sign of progress for Čančar, who underwent arthroscopic surgery on his left knee on Dec. 4.



Čančar plays with Luka Dončić on the Slovenian national team.