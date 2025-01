Prizori s treninga Dallasa navdušili navijače Luke Dončića

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić si letošnjega božiča, vsaj kar zadeva košarkarski parket, zagotovo ni ohranil v lepem spominu. Potem ko je leto pred tem na božični dan Phoenixu nasul kar 50 točk, je tokrat suvereno odprl tekmo proti Minnesoti, nato pa srečanje zaradi poškodbe končal že v drugi četrtini. Da poškodba leve mečne mišice ne more biti nedolžna, je bilo jasno že po odzivu Ljubljančana, ki je brez kontakta vidno začutil bolečino v levi nogi, nato pa s težavami v spremstvu zdravniške službe odšepal v garderobo, od koder se ni več vrnil na parket, zatem pa so iz Dallasa sporočili, da bo Dončić s parketov odsoten vsaj mesec dni.

Slovenski košarkar, ki je izpustil zadnjih osem zaporednih tekem, pa je na veselje navijačev Dallasa danes že sodeloval na odprtem delu treninga Mavericksov, na katerem je dobro razpoložen ob podajah Marka Milića metal na koš, je pa jasno, da Slovenec še ni povsem nared za največje napore. Dončić ob metanju ni obremenjeval mečne mišice, ki ga je za dlje časa oddaljila od košarke. Kljub temu so posnetki iz Dallasa več kot pomemben obliž na rano po poškodbi, zaradi katere je Slovenec izpadel tudi iz računice kandidatov za naziv MVP rednega dela, saj bi moral zaigrati vsaj na 65 tekmah rednega dela.

Luka Dončić is doing on-court work. pic.twitter.com/mS4nVgKabK

Mavericks superstar Luka Dončić getting up shots at Mavs practice today #MFFL pic.twitter.com/yIMOuNFjcm