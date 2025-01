Dobre novice iz Dallasa: Luka Dončić dobre volje in brez opore pri hoji #video

"Luka Dončić se je odpovedal skuterju, s katerim je prejšnji teden v paniko spravil navijače Dallas Mavericks, in je na današnji tekmi hodil sam (brez pripomočkov, op. a.), medtem ko se še vedno ubada s poškodbo, ki jo je staknil na božični dan. Videti je bil dobre volje, šalil se je tudi s člani trenerskega štaba," je prek platforme X sporočil poznavalec košarkarskega dogajanja Noah Weber in pomiril navijače Dončića, ki so trepetali glede zdravstvenega stanja svojega ljubljenca.

Luka Doncic has ditched the scooter that threw Mavericks fans into a panic last week, and has been walking at tonight’s game as he deals with the calf strain that he suffered on Christmas Day.



Seems to be in good spirits as he jokes with members of the coaching staff. pic.twitter.com/fPGhOpjWZ3