Zvezdnik lige NBA opozarja, kako se Dončiću godi krivica

Tema o tem, kdo si najbolj zasluži priznanje MVP igralca sezone v ligi NBA, ki velja za najbolj cenjeno in prestižno v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, in kakšne kriterije bi morali pri tem upoštevati, je že dolgo prežvečena. V zadnjih letih je bil priznanju nekajkrat blizu, a spet daleč slovenski virtuoz Luka Dončić. O tem, da se mu je v prejšnji sezoni godila krivica, je nedavno javno spregovoril njegov prijatelj, nekdanji soigralec in zdajšnji zvezdnik New Yorka Jalen Brunson.

Prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson je po selitvi iz Dallasa v velemesto, ki nikoli ne spi, dokončno vstopil v druščino elitnih igralcev, brez katerih v ligi NBA ne igrajo tekem All-Star. Pri Mavericks je z Luko Dončićem stkal iskreno prijateljstvo, največji uspeh pa sta dosegla leta 2022, ko se je Dallas uvrstil med štiri najboljše ekipe v ligi NBA. Nedavno se je v svojem podkastu The Roommates Show razgovoril o krivici, ki se je po njegovem mnenju v prejšnji sezoni godila slovenskemu superzvezdniku.

Luka Dončić je blestel v prejšnji sezoni. Z Dallasom se je prvič v karieri, čeprav se je soočal s številnimi zdravstvenimi preglavicami in utrujenostjo, uvrstil v veliki finale. Foto: Guliverimage

Dončić je takrat plenil pozornost z imenitno statistiko, bil prvi strelec lige s skoraj 34 doseženimi točkami na tekmo in se lahko v povprečju pohvalil skoraj s trojnim dvojčkom, v glasovanju za MVP igralca rednega dela sezone pa je osvojil "le" tretje mesto. Za najboljšega je bil izbran srbski as Nikola Jokić, ki je prestižno priznanje osvojil trikrat v zadnjih štirih sezonah, zelo dobro pa mu kaže tudi v tej sezoni, kjer je za zdaj drugi na seznamu kandidatov.

Brunson poudaril primer Slovenca

Luka Dončić bi se lahko po nekaterih napovedih vrnil na parket še ta mesec. Foto: Guliverimage Dončić ne more več kandidirati za priznanje. Zaradi predolge odsotnosti s parketa, saj zdravje v tej sezoni resnično ni njegov zaveznik, bo izpustil preveliko število točk, da bi še lahko zadostil osnovnemu kriteriju, po katerem lahko pride v poštev za MVP igralca sezone. Ta pa je, da odigra minimalno 65 tekem v sezoni. Dončiću to ne bo uspelo.

V prejšnji sezoni jih je odigral dovolj. Takrat je imel najboljše številke izmed vseh, a je v ligi NBA prevladalo splošno prepričanje, da zaradi tega, ker so trpeli rezultati Dallasa, ni prišel v poštev za priznanje. To je zabolelo številne navijače LD77, pa tudi njegovega nekdanjega soigralca, ki blesti pri New Yorku. O dvojnih merilih, ki naj bi vladali v ligi NBA, se je tako javno razgovoril tudi Brunson.

"Nikola Jokić igra v tej sezoni absolutno absurdno, njegove številke so nore. A Denver ni tako visoko na lestvici, kot je bil v prejšnji sezoni, mar ne? Ljudje pa še vedno govorijo, da je MVP igralec sezone. Upoštevaje individualni učinek si to vsekakor zasluži, a ko je Luka v prejšnji sezoni v povprečju na tekmo dosegal skoraj trojni dvojček, Dallas pa na lestvici ni bil tako visoko, kjer so si navijači želeli, smo poslušali obrazložitve, da zaradi tega ne bi smel postati MVP," je dejal Brunson, najboljši igralec New Yorka, pri katerem v tej sezoni dosega manjše število točk kot v prejšnji (25,1 namesto 28,7), a se lahko Knicks pohvalijo z boljšim razmerjem zmag in porazov.

Jalen Brunson spada med najboljše igralce v ligi NBA. Foto: Reuters

Nekdanji košarkar Dallasa tako na trenutni lestvici kandidatov za MVP igralca sezone zaseda deveto mesto, na vrhu pa je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki mu gre odlično z Oklahoma Cityjem (drugo najboljše razmerje zmag in porazov v ligi – 32/6), individualno pa se lahko pohvali z bistveno manj razkošnimi številkami od Jokića. Vseeno je na zadnji lestvici Kia MVP Ladder uvrščen pred Srbom.

Najnovejša lestvica kandidatov za MVP igralca sezone:

Brunson je tako podal kritiko na način izbora najboljšega v glasovanju za MVP igralca, pri katerem ni jasnega kriterija, kaj najbolj odloča o tem, komu pripada višje mesto. Ali individualna statistika ali uspešnost njegovega moštva ali oboje? Jokić je tako denimo leta 2022 osvojil priznanje, čeprav je Denver v tisti sezoni v rednem delu, ko se je spopadal s številnimi poškodbami, zmagal le na 48 tekmah in na lestvici zahodne konference zasedal šesto mesto. To ni zmotilo nikogar.

Ko pa je bil Dončić v prejšnji sezoni najboljši strelec lige NBA z izjemnimi statističnimi številkami, je Dallas, ki je imel prav tako kar nekaj težav zaradi zdravstvenih odsotnosti igralcev, dobil 50 tekem in na zahodu končal na petem mestu. To mu na koncu ni pomagalo pri glasovanju za MVP igralca sezone. Zaostal je tako za zmagovalcem Jokićem, prehitel pa ga je tudi Gilgeous-Alexander. Tega je Dončić v končnici lige NBA izločil in se nato prvič v karieri prebil do velikega finala, kjer je priznal premoč Bostonu.