Slovenski košarkarji na EP ob Poljski še proti Islandiji

Poljska košarkarska reprezentanca si je za letošnje evropsko prvenstvo, ki ga bodo poleg Poljske gostile še Finska, Latvija in Ciper, izbrala še drugega tekmeca. Poleg Slovenije bo to še Islandija, je po današnji odločitvi poljske košarkarske zveze sporočila krovna slovenska zveza (KZS).

V Katovicah, kjer bo igrala domača reprezentanca, se tako čaka le še na tri preostale tekmece. Žreb bo na sporedu 27. marca ob 14. uri v Rigi.

Slovenija bo preostale tri nasprotnike dobila iz prvega, četrtega (ne more dobiti gostiteljice Finske) in petega bobna (ne more dobiti Estonije, ki bo igrala v Latviji).

Že pred tem je Latvija v Rigo namreč povabila Estonijo, Finska je izbrala Litvo iz drugega ter Ciper Grčijo, prav tako iz drugega bobna. V Katovicah bo poleg Poljske in Islandije igrala tudi Slovenija.

Po vrsti 42. izvedba EP bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.