Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtfinalu Eurocupa v Istanbulu končali svojo letošnjo evropsko pot. Zmaji so v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe proti Bahčešehirju vodili tudi z 19 točkami naskoka, a bili na koncu kljub veliki želji prekratki z 81:85. "Čustven sem, ker vem, koliko smo garali skozi celotno sezono v evropskem pokalu, imeli smo določene težave, a smo vedno vsako tekmo dajali vse od sebe," je v solzah po koncu dejal Aleksej Nikolić.

Ob današnjem četrtfinalnem obračunu v Sinan Erdem Dome v Istanbulu se je verjetno prav vsakemu slovenskemu košarkarskemu navijaču spomin vsaj za hip vrnil v leto 2017 in za Slovenijo zlato evropsko prvenstvo, kjer je Slovenija takrat ugnala prav vso konkurenco in se prvič in do zdaj tudi zadnjič zavihtela na evropski prestol. Tokrat dvorana v turškem velemestu slovenski košarki ni prinesla zgodovinskega uspeha, saj je Cedevita Olimpija še drugič ostala pred vrati polfinala.

Solze sreče so tako skoraj osem let kasneje pri Alekseju Nikoliću zamenjale solze žalosti. Želja je bila velika, a se na koncu ni izšlo. "Malo nam je zmanjkalo moči. Čustven sem, ker vem, koliko smo garali skozi celotno sezono v evropskem pokalu, imeli smo določene težave, a smo vedno vsako tekmo dajali vse od sebe. Zaradi tega tudi ta poraz boli še nekoliko bolj. Bahčešehir je na koncu zasluženo zmagal, izkoriščali so naše napake. Vsi smo prava ekipa in prepričan sem, da lahko še marsikaj pokažemo," je v solzah v prvem komentarju po tekmi v istanbulski dvorani dejal slovenski organizator igre.

Cedevita Olimpija je srečanje odprla izjemno, nato pa so v zaključke pošle moči. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Po treh letih znova konec v četrtfinalu

Pred tremi leti je Olimpijo takrat zaustavil Bursaspor, tokrat pa jo je v napeti končnici zaustavil še en turški nasprotnik, čeprav je dolgo časa kazalo, da bo ljubljanska zasedba tista, ki bo na koncu srečnejša. Cedevita Olimpija je namreč zobe pokazala že takoj na uvodu, ko je po zaostanku z 0:3 odgovorila z delnim izidom kar 17:0. Znova so zmaji blesteli v igri v obrambi, ki je delovala kot dobro naoljen stroj, turški tekmec v prvih deset minutah sploh ni zadel meta za dve točki, edini koš iz igre pa so v prvi četrtini dosegli že po pol minute srečanja.

V kultni dvorani, ki so jo pred slabimi osmimi leti slovenski navijači naravnost okupirali, zdaj pa so domače košarkarje s tribun spremljali predvsem mlajši navijači, odeti v bele barve, se gostitelji kljub visokemu zaostanku, ki je znašal največ 19 točk, niso predali. Razigral se je predvsem nekdanji član Olimpije Marko Simonović, ki je domače ohranjal pri življenju, vodstvo Cedevite Olimpije pa je počasi, a vztrajno kopnelo. Šest minut pred koncem je Furkan Korkmaz poskrbel za izenačenje na 69:69, slabo minuto kasneje pa je za prvo vodstvo po 3:0 poskrbel Jaleen Smith.

"Glavno vprašanje je bilo, ali bomo na koncu zdržali njihov nalet, ali nam bo uspelo nadzorovati potek dogajanja, a so se nam pripetile napake," je dejal Nikolić. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Vedeli smo, da se bodo vrnili v tekmo. Srečanje so res slabo odprli, mi smo na začetku zadeli vse. Glavno vprašanje je bilo, ali bomo na koncu zdržali ta njihov nalet, ali nam bo uspelo nadzorovati potek dogajanja, a so se nam pripetile napake, ki so jim dale zalet. Korak po korak so to topili in na koncu zasluženo slavili," je še dodal Nikolić.

"Mogoče nam je v določenih trenutkih tudi zmanjkalo moči, a ni nobenih izgovorov. Nima smisla pogrevati stvari za nazaj, lahko se samo naučimo kaj iz tega, kaj bi bilo lahko boljše. Dali smo vse od sebe, garali smo za ta četrtfinale, ki smo si ga zaslužili, in odigrali še eno dobro tekmo. Na žalost je to konec evropske sezone. Veliko mi pomeni, čustven sem, ker hočemo vsi zmagovati, navijači so to začeli prepoznavati in škoda, ker nam ni uspelo še danes. Ni samoumevno, da smo prišli do tukaj. Imeli smo kar nekaj težkih trenutkov v sezoni, od poškodb do peklenskega ritma, a smo ostali skupaj kot ekipa in vedno dali vse od sebe, tudi zaradi tega sem malo čustven," je še dodal Nikolić.

Mitrović ponosen na ekipo

Kljub porazu je bil na svojo ekipo izjemno ponosen strateg Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović. "Fantom sem po koncu od srca čestital za celotno evropsko sezono. Do zadnjih minut na tekmi smo odigrali res dobro tekmo in vsa čast fantom. Vedno ostane tisti 'ali', na koncu pa je zmagal boljši tim," je dejal Mitrović.

Zvezdan Mitrović je bil kljub porazu ponosen na svoje varovance. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Nihče ni pričakoval, da bomo celotno tekmo toliko boljši, kot smo bili na začetku. V drugem polčasu je bil tekmec zelo agresiven, imeli smo nekaj izgubljenih žog, za nameček smo zgrešili še nekaj odprtih metov. Lahko bi komentiral še nekaj drugih stvari, ki so bile jasne vsem, ki spremljajo košarko, a o tem ne bom govoril, ker se res ne izplača. Zato čutim še toliko večje spoštovanje do teh fantov," je še dejal Mitrović.

"Normalno, da so fantje čustveni, sami ste videli, koliko je bilo na parketu borbe, mislim, da je bilo tudi v zadnjih dveh minutah nekaj situacij, ki bi jih sodniki lahko preverili, ne pa da moramo te klicati mi. Fantje so odigrali res junaško in čvrsto, ne smemo pozabiti, da z nami ni bilo na parketu Jake Blažiča, ki bi zagotovo prispeval delež k tej tekmi, sploh glede na tekmeca, ki je odlično popolnjen na vseh mestih," je povedal Mitrović.

Pogled proti nadaljevanju sezone

Cedevito Olimpijo po koncu evropske sezone zdaj čaka boj v ligi ABA, nato še v slovenskem prvenstvu. Že konec tedna zmaje čaka srečanje z Zadrom. "Zagotovo ni lahko, sploh po obdobju takšnih treh tekem. Čaka nas nadaljevanje, dan ali dva premora, nato pa gremo naprej. Na koncu smo profesionalci, to sem dejal tudi fantom. Opravljate najboljši posel na svetu, igrate košarko in borimo se naprej," je še dodal črnogorski strokovnjak, ki je z Olimpijo spisal izjemno lepo evropsko zgodbo, ki pa ji je zmanjkala pika na i.

Turški klub, kjer od letošnje sezone naprej vlogo pomočnika opravlja tudi nekdanji slovenski selektor, hkrati pa tudi nekdanji pomočnik iz leta 2017 Rado Trifunović, si je ob močni finančni injekciji letos zastavil visoke cilje, ki so jih po prvem mestu v rednem delu tekmovanja kronali zdaj z uvrstitvijo v polfinale, za Cedevito Olimpijo pa je evropska sezona končana. Ob pozitivnem vtisu, ki so ga zmaji pustili na igrišču, je to zagotovo korak v pravo smer, je pa neizpodbitno dejstvo, da je slovenskim prvakom iz rok spolzela velika priložnost, ki je prej redkost kot pravilo. Nenazadnje se je to potrdilo tudi v okviru slovenske reprezentance leta 2017.

