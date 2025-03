Iz Cedevite Olimpije so sporočili, da so podpisali prvo profesionalno pogodbo z mladim in obetavnim igralcem Markom Moranom Mahmutovičem do leta 2029.

Košarkar, rojen leta 2007, se je v zadnjih letih izkazal kot eden izmed najperspektivnejših talentov v slovenski košarki, kar potrjujejo njegove predstave v mlajših kategorijah kluba, so še dodali pri ljubljanskem klubu. Njegove igre v ekipah mlajših starostnih kategorij so ga pripeljale do priložnosti, da se dokaže tudi v članski ekipi, kjer je že debitiral na tekmah Pokala Spar v sezoni 2024/25, obenem pa v tej sezoni uspešno nastopa tudi v ekipah Cedevite Olimpije do 20. leta in Cedevita Olimpija mladi, ki nastopa v 3. SKL. V članski kategoriji Morano Mahmutovič v povprečju dosega 19,3 točke na tekmo. V Pokalu Spar je na polfinalni tekmi finalnega turnirja na Kodeljevem z ECE Triglavom dosegel šest točk, na finalni tekmi s Krko pa se je ustavil pri treh točkah.

S svojimi nastopi na letošnjem evroligaškem turnirju za košarkarje do 18. leta v Münchnu je bil izbran tudi v najboljšo peterko turnirja, na katerem je v povprečju dosegal 21 točk in 5,8 skoka na tekmo. Izkušnje na mednarodni ravni je pridobival tudi z nastopi v mladinski ligi ABA za ekipe do 19. leta, v tej sezoni je na turnirju v Laktaših v povprečju dosegal 19,3 točke, štiri asistence in tri skoke na tekmo.

"Zelo ponosen sem, da sem podpisal profesionalno pogodbo s Cedevito Olimpijo. To je zame velika čast in motivacija, da še naprej trdo delam in prispevam k uspehom kluba. Hvala vsem trenerjem in soigralcem za podporo na tej poti," je ob podpisu prve profesionalne pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Mark Morano Mahmutovič.

