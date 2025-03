Slaba novica iz tabora Cedevite Olimpije

Jaka Blažič se je prešerno veselil uvrstitve v četrtfinale, na poškodbo zapestja se ni oziral. Foto: Aleš Fevžer Iz Stožič sporočajo, da je trenutno še v teku natančen načrt rehabilitacije poškodbe Jake Blažiča, ki bo prilagojen njegovemu okrevanju, predvidoma pa bo odsotnost trajala daljše obdobje. To je velik udarec tako za Cedevito Olimpijo kot tudi za slovenskega zlatega reprezentanta, ki si je tako zelo želel z ljubljanskim klubom narediti lepo evropsko zgodbo. Takoj po sredini zmagi v osmini finala EuroCupa proti Bešiktašu je poln čustev dejal: "Izpah zapestja. Jutri grem na magnetno resonanco. A to zdaj sploh ni pomembno, pomembna je le zmaga, da smo dosegli svoj prvi cilj."

V sporočilu za javnost so zapisali: "Kapetan Jaka je ključni člen naše ekipe, znan po svoji prednosti, borbenosti in pozitivnem vplivu na igrišču in izven njega. To je dokazal tudi na domačem obračunu evropskega pokala z Bešiktašem, ko se je želel kljub poškodbi vrniti na parket in pomagati soigralcem na poti do zmage. Vodstvo kluba, strokovni štab in vsi soigralci kapetanu izrekajo polno podporo v tem zahtevnem obdobju ter obenem želijo, da se čim prej vrne v polni formi. Vsi v klubu smo prepričani, da bo Jaka s svojo vztrajnostjo in borbenim duhom premagal to oviro in se na igrišče vrnil še močnejši."