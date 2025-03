Devin Robinson je zadeval iz težkih položajev, dal 21 točk in ključno pripomogel k uvrstitvi Cedevite Olimpije v četrtfinale EuroCupa. Tako ga je vodstvo tekmovanja izbralo za najbolj koristnega košarkarja tekem osmine finala. Objavili so tudi spodnji video njegovih najbolj atraktivnih potez ob zmagi nad Bešiktašem s 96:86.

Devin Robinson je bil v sredo v Stožicah prvi strelec Cedevite Olimpije. Ustavil se je pri valorizacijskem indeksu 30, dosegel pa je 21 točk (9/15 met iz igre), 12 skokov in imel še tri asistence in dve ukradeni žogi.

“Stopili smo skupaj, igrali intenzivno, tudi energija je bila prava. Navijači so nas prišli podpret v velikem številu. Igrali smo na visoki ravni in skupaj, obenem pa se nismo vdali. Lep večer, v katerem smo si priigrali zmago. Ta zmaga je velika za Cedevito Olimpijo, saj znova pišemo zgodovino. Vrsto let smo bili odpisani, zato skušamo v tej sezoni spisati novo zgodbo in ponuja se nam odlična priložnost, da to naredimo,” je po sredini zmagi nad Bešiktašem povedal Robinson.

V tej sezoni evropskega pokala Robinson v povprečju dosega 15,1 točko, 5,6 skoke in 1,6 asistence na tekmo. Skupaj z Bryntonom Lemarjem je najboljši strelec Cedevite Olimpije v tekmovanju.