Ljubljana je v sredo po dolgem času dihala košarko. Zmaji so po treh letih zaigrali v izločilnih bojih evropskega tekmovanja, na račun tega pa se je v Stožicah po dolgem času zbralo sedem tisoč gledalcev, ki so lahko uživali v dobri predstavi svojih ljubljencev. Sploh drugi polčas ljubljanske ekipe proti močnemu turškemu nasprotniku z visokim proračunom je bil za oceno odlično, na koncu pa so se Stožice v sredo veselile zaslužene zmage.

Zadovoljen pa je bil tudi nekdanji trener Olimpije in legenda kluba Zmago Sagadin, ki v preteklosti ob medlih predstavah in predvsem lanski sezoni za pozabo nikoli ni skoparil s pripombami nad delom uprave kluba in košarkarjev. Tokrat je našel ogromno razlogov za zadovoljstvo in pozitivno oceno celotnega dogajanja.

Cedevita Olimpija je takole proslavila uvrstitev v četrtfinale EuroCupa. Foto: Aleš Fevžer

"Odličen rezultat, res sem vesel za Olimpijo in moram priznati, da mi je bilo kar toplo pri srcu, ko sem gledal razplet srečanja. Odlično je, da evropska sezona še ni končana, verjamem, da Olimpija še ni rekla zadnje, saj je že večkrat dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi. Res so odigrali odličen drugi polčas, več kot zasluženo so zmagali in mislim, da niso brez možnosti tudi v četrtfinalu, ko jih čaka še ena močna turška ekipa," je uvodoma dejal Sagadin.

V zasedbi zmajev so lahko predvsem v primerjavi z lansko sezono izjemno zadovoljni, sploh ker so lani na 18 tekmah zmogli le eno zmago in poskrbeli za najslabšo evropsko sezono v zgodovini kluba. Pretirano uspešnejša ni bila niti sezona pred tem, ko so Ljubljančani na 18 tekmah zmagali le trikrat in bili na koncu prav tako prikovani na dno svoje lestvice. Letos vse boljše in boljše igre slovenskih prvakov prepoznava tudi občinstvo. "Ljubljana ima rada košarko oziroma Ljubljana ima rada dobro košarko. Ljudje so prepoznali, da je igra vredna ogleda, temu je sledil še rezultat. Občinstvo je bilo v sredo odlično, to so bili pravi navijači, vzdušje ni bilo nič gledališko. Bilo je krasno vzdušje," je dodal.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

72-letni nekdanji trener je že v preteklosti večkrat poudaril pomen trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je slovenske pokalne zmagovalce povezal v pravo ekipo in našel zmagovito formulo. "Zvezdan je izjemen strokovnjak, odličen trener z veliko izkušnjami. Res dobro pozna košarkarsko srenjo in ve, kako se spopasti z različnimi tekmeci. Čeprav v ligi ABA morda niso tam, kjer bi si želeli, je po mojem mnenju pomembno, da se zdaj osredotočijo na evropski pokal. Z manjšo rotacijo je težko igrati na najvišji ravni v dveh tekmovanjih. Zdaj jih čaka Crvena zvezda, takoj zatem Bahčešehir in mislim, da bo to teden odločitve v tej sezoni Cedevite Olimpije," je prepričan Sagadin.

Ob tem je poudaril manjšo vlogo domačih košarkarjev. "Ključno vlogo v tej ekipi imajo tujci, to je absolutno jasno in Slovenci so tukaj v pomožni vlogi. Tudi mlajši, npr. Daneu in Glas, ne dobivata več priložnosti, kar je škoda. To je zame tudi edini minus v tej zgodbi, ker na ta način ti košarkarji ne morejo storiti koraka naprej. Je pa res, da si je treba priložnost za igro zaslužiti," je dejal Sagadin.

Ljubljansko zasedbo v nedeljo čaka boj s Crveno zvezdo, nato v torek že Bahčešehir. Foto: Aleš Fevžer

"Sta pa Nikolić in Blažič prispevala pomemben delež, tudi sicer sta pogosto ključna člena na parketu, tako da dajeta težo tej ekipi. Za razliko od nekaterih prejšnjih sezon je imela uprava tudi pravo roko pri izbiri tujcev, saj se vidi, da je kemija v moštvu odlična, da so se košarkarji dobro povezali," je dodal.

Obliž na rane preteklih sezon

Legendarni trener si tudi v nadaljevanju sezone želi podobnih predstav kluba, s katerim je kot trener osvojil štiriindvajset državnih in mednarodnih lovorik, vključno z osvojitvijo evropskega pokala, tretjim mestom v Evroligi in osvojitvijo lige ABA. "V tem trenutku je ta uvrstitev v četrtfinale kar velik obliž na dogajanje v zadnjih dveh sezonah in daje veliko dozo samozaupanja in samozavesti tej ekipi. Mislim, da ekipa zdaj ve, kaj je zmožna doseči. Ne bi bil presenečen, če bi ta ekipa posegla še višje in dlje v obeh tekmovanjih," je sklenil Sagadin.

