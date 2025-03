Veselje ob uvrstitvi v četrtfinale. Foto: Aleš Fevžer "Izpah zapestja. Jutri grem na magnetno resonanco. A to zdaj sploh ni pomembno, pomembna je le zmaga, da smo dosegli svoj prvi cilj," je po sredini zmagi v osmini finala EuroCupa še ves čustven dejal Jaka Blažič. Trener Zvezdan Mitrović je na novinarski konferenci nato govoril celo o morebitnem zlomu kakšne kosti v zapestju. "Rad bi se zahvalil našemu kapetanu Jaki Blažiču, ki je igral s poškodovano roko. Ne vemo, ali je zlomljena, to bomo še videli. Čeprav ni mogel premakniti roke, je rekel, da hoče v igro." Na koncu je vendarle igral samo 13 minut in dal dve točki. Zdravje je bilo na prvem mestu in ga trener ni več poslal v igro, čeprav si je Blažič to želel.

Kapetan Jaka Blažič je danes opravil pregled z magnetno resonanco, jutri pa ga čaka dodaten pregled pri specialistu, po katerem bomo imeli več informacij o poškodbi zapestja in nadaljnjem zdravljenju. #ZmajevaDruzina pic.twitter.com/pkt2S8KheX — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) March 6, 2025

V četrtek je kapetan Cedevite Olimpije opravil magnetno resonanco, a iz kluba sporočajo, da mora na dodaten pregled k specialistu. Tako še naprej ni jasno, ali je šlo za izpah ali je kaj zlomljenega in kakšno zdravljenje bo potrebno. Pred Blažičem in Cedevito Olimpijo so sicer zelo pomembni dnevi: v nedeljo v Stožicah igrajo tekmo lige Aba s Crveno zvezdo, že v torek pa v Istanbulu četrtfinalni dvoboj evropskega pokala z Bahčešehirjem.