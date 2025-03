Cedevita Olimpija odlična v prvem polčasu, v polfinale pa Turki po preobratu

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v četrtfinalu EuroCupa v Istanbulu pomerili z Bahčešehirjem in izgubili z 81:85.

Cedevita Olimpija se v četrtfinalu EuroCupa meri z Bahčešehirjem, ki je v rednem delu sezone zasedel prvo mesto v skupini A, s tem pa si je zagotovil prednost domačega igrišča v tem enkratnem izločilnem dvoboju.

Domači so sicer tekmo odprli s trojko CJ Massinburga, nato pa so Ljubljančani na hitro s koši Alekseja Nikolića, Devina Robinsona in DJ Stewarta pobegnili na 9:3, ko je moral nalet gostov z minuto odmora že po slabih treh minutah igre prekiniti domači trener Dejan Radonjić. Ni pomagalo, Ljubljančani so istanbulsko ekipo še naprej stiskali predvsem v obrambi, naslednji točki za domače je šele dobri dve minuti do konca prve četrtine dosegel Tai Odiase s črte za proste mete. Tudi naslednji in zadnji domači sta bili doseženi s prostih metov, medtem pa je Olimpija na drugi strani pridno polnila koš Turkov in po prvi četrtini vodila s 24:7!

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Tudi drugo četrtino so Ljubljančani začeli odlično, povedli s 30:11, nato pa so domači le začeli vzpostavljati ravnotežje in se do pete minute drugega dela igre Olimpiji približali za deset točk (22:32), ko se je moral z minuto odmora odzvati še Zvezdan Mitrović. Ta je zalegla, zmaji so čvrsteje zaigrali v obrambi in niso več izgubljali prednosti, še več, ta je tudi po zaslugi navdahnjenega Danila Tasića spet narasla na + 15 (26:41), polčas pa je s trojko zaključil Massinburg. Ob polčasu je bilo 46:38 za Olimpijo.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Drugi polčas je z dvema prostima metoma za novo prednost Olimpije s + 10 uspešno odprl Brynton Lemar, nato pa so domači počasi začeli topiti zaostanek in se po petih minutah igre Ljubljančanom približali na le eno točko (51:52). Začela se je prava bitka. Devante Jones je zadel pod prekrškom, pa nato s prostim metom Olimpijo spet odpeljal na + 4 (51:55), nato so odgovorili domači in se spet približali na eno točko zaostanka (54:55), Brynton je s prostim metom spet povišal na 54:56, nato pa se je izkazal Tasić s pogumnim prodorom, košem pod osebno napako in dodatnim prostim metom Olimpijo spet odpeljal na + 5 (54:59) … Zmaji so do konca četrtine ohranili prednost s 65:56.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V zadnjih desetih minutah je bilo napeto, Bahčešehir se je spet približal na - 2 (67:69), ko je minuto odmora vzel Mitrović, ob nadaljevanju tekme pa so domači s košem Furkana Korkmaza izenačili na 69:69, pa nato povedli s košem Jaleena Smitha. Ljubljančani so zapadli v krizo v napadu, Turki so le povečevali prednost, šele pri 75:69 za domače so zmaji spet zadeli, s črte za proste mete je bil tri minute in 43 sekund do konca tekme natančen Devante Jones (75:71). Kmalu zatem je moral s petimi osebnimi napakami na klop Danilo Tasić, Marko Simonović je s prostima metoma domače oddaljil za pet (76:73), DJ Stewart pa je spet znižal na 76:73 in napovedal infarktno končnico.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Upe zmajev je s trojko nato nekoliko zatrl Jaleen Smith (79:73), pa nato hitro zapustil igro s petimi osebnimi napakami. Devin Robinson je s prostim metom ohranjal stik, minuto do konca tekme je bilo 81:77 za istanbulsko ekipo, ki si je privoščila osebno napako v napadu, ki je gostje niso znali kaznovati (z metom za tri je bil neuspešen DJ Stewart), nato je po osebni napaki Nikolčića za domače s prostih metov zadeval Simonović (82:77), sledil je nov neuspešen poskus za tri Stewarta, za dve sta na obeh straneh zadevala Devante Jones in Sehmus Hazer, s 85:81 pa so na koncu zmagali domači, ki potujejo v polfinale EuroCupa.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Danilo Tasić s 14 točkami in Devante Jones, ki jih je dosegel 12.

Bahčešehir v polfinalu čaka boljši iz para Hapoel Jerusalema in Gran Canarie. Polfinalna para bosta igrala na dve zmagi.

EuroCup, četrtfinale:

Torek, 11. marec:

Sreda, 12. marec: