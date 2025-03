Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v Istanbulu sklenili letošnjo evropsko sezono, potem ko so v četrtfinalu Eurocupa z 81:85 po preobratu izgubili proti Bahčešehirju in zapravili lepo priložnost za zgodovinsko uvrstitev v polfinale drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. A čeprav se prah po srečanju v Sinan Erden Dome še ni dobro polegel, vodilni v klubu že pogledujejo proti novim izzivom.

Razočaranje, žalost, tudi jeza, a na drugi strani ponos. Tako nekako bi lahko opisali mešanico čustev, ki je prevevala košarkarje in strokovni štab Cedevite Olimpije v dvorani v Istanbulu, potem ko so eden za drugim poklapanih obrazov korakali proti garderobi. Žalostni izrazi ob zamujeni veliki priložnosti so bili tudi na obrazih vodilnih v ljubljanskem klubu, ki so se zavedali, kakšno priložnost je klub, ki je v prvem polčasu vodil tudi z 19 točkami naskoka, na koncu izpustil iz rok. A kljub temu so bili v štabu kluba na čelu z direktorjem kluba Davorjem Užbincem ponosni na svoje varovance, ki so po dveh zares klavrnih sezonah znova vrnili iskrico v slovensko klubsko košarko, ki je preko Olimpije pustila svoj pečat v evropskem tekmovanju.

Zgodovinska uvrstitev med najboljše štiri ekipe je bila na dosegu roke, a je na koncu zmanjkala tista pika na i, s katero bi Cedevita Olimpija tudi ob precej nižjem proračunu od svojih tekmecev stopila med najboljše štiri ekipe. Besedo je po koncu srečanja s preobratom dobil tudi direktor kluba Užbinec.

Cedevita Olimpija je v torek vodila večino tekme proti Bahčešehirju, a na koncu ostala brez napredovanja v polfinale. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

"Po takšni tekmi je težko kaj povedati. Vsi smo žalostni, imeli smo veliko priložnost, vem, da so fantje dali vse od sebe. Težko je reči, kdo si je tu kaj zaslužil, a ekipa je imela res dobro sezono v Eurocupu, kjer je pokazala veliko željo, res so igrali kot pravo moštvo. Osebno sem res ponosen tako na igralce kot na trenerja. Želja je bila, da po dveh slabih sezonah naredimo korak v pravo smer. Danes smo bili res blizu, podobno kot proti Bursasporju pred tremi leti, a se na koncu ni izšlo, tako da ostaja nekaj grenkega priokusa," je uvodoma dejal Užbinec.

"Pred sezono je bil naš cilj uvrstitev v četrtfinale, kar nam je tudi uspelo. Mislim, da smo tako na tej tekmi kot že prej proti Bešiktašu in tudi Valencii pokazali, da nam pripada mesto v vrhu Eurocupa in da smo lahko konkurenčni vsem največjim ekipam v tem tekmovanju. Ko vidim, kako težko je fantom, me kar boli srce. Vem, koliko truda in želje so vložili, a moram ob tem poudariti, da imamo res dobro skupino košarkarjev, ki igrajo odlično košarko in s srcem igrajo za ta klub," je ob solzah in žalosti v prvi vrsti Alekseja Nikolića dejal Užbinec.

Finančni razkorak

Govora je bilo tudi o finančni plati kluba, v kateri je med večino klubov v vrhu Eurocupa in Cedevito Olimpijo velik razkorak. Ob manjši rotaciji in nastopanju v dveh zahtevnih tekmovanjih je tako še dodatno svoje terjala tudi utrujenost nekaterih košarkarjev.

"Zdaj bomo videli, kako se bo odzvala uprava kluba in kakšen bo načrt za prihajajoče sezone ter ali bo ob tem tudi kaj več finančnega prostora," je dejal Užbinec. Foto: www.alesfevzer.com

"Videli ste, da je tudi v četrtfinalu na koncu nekaj zmanjkalo. Nekaj je zagotovo dodala še utrujenost, na koncu nočem iskati kakšnih izgovorov v tem, imeli smo odprte mete, a so bile naše žoge ves čas malenkost prekratke. To pa je posledica velikega števila tekem in majhne rotacije košarkarjev. Upam, da bo uprava našla rešitev, da se bo poznalo tudi razumevanje naših sponzorjev in tudi mesta Ljubljana, da bo stalo za klubom, da naredimo korak h kontinuiranim dobrim rezultatom te ekipe, da ne bomo ciljev dosegali le v določenih sezonah, temveč da bo to naša konstanta," je dejal Užbinec.

"Nihče ne pričakuje, da moramo zdaj nekaj osvojiti, a mislim, da bi nam bil lahko cilj za naslednje sezone polfinale, za dodatno vrednost nam res ne manjka veliko." Potem je beseda znova nanesla tudi na proračun kluba. "Mislim, da smo v tej sezoni naš proračun maksimalno izkoristili in da so ti igralci ustvarili večji rezultat vzporedno z drugimi ekipami, ki razpolagajo z veliko več sredstvi. Zdaj bomo videli, kako se bo odzvala uprava kluba in kakšen bo načrt za prihajajoče sezone ter ali bo ob tem tudi kaj več finančnega prostora. Pomembno je, da se okostje te ekipe obdrži in da se ob tem okrepimo na nekaterih pozicijah s kvalitetnimi košarkarji," je še poudaril direktor kluba, ki je po dveh mizernih evropskih sezonah ljubljanskega kluba, ki je v tistem času zbral le štiri evropske zmage, znova našel veliko razlogov za optimizem.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

Kljub koncu evropske sezone pa je delo letošnje zasedbe Cedevite Olimpije daleč od končanega. Zmaje čaka nadaljnji boj v regionalni ligi, potem pa boj za vnovični državni naslov. "Želel bi si, da navijači, ki so nas podprli na zadnjih dveh tekmah v Stožicah, pridejo tudi na naslednje tekme v regionalni ligi, kar si fantje zaslužijo. Igrajo res lepo košarko in gledalci lahko v teh predstavah res uživajo. Tudi v tej ligi imamo še lepe priložnosti," je še dodal Užbinec, ki ob tem pogleduje tudi proti naslednji sezoni.

"Pripravljamo se že na naslednjo sezono, ker moram kot direktor kluba vedeti, s kakšnim proračunom bomo lahko upravljali in katere igralce bomo pripeljali. O tem razpravljamo in verjamem, da bomo kmalu že vedeli, kje se bodo gibale te številke, ob tem pa bomo lahko zastavili tudi načrte in cilje za prihajajočo sezono," je še sklenil direktor kluba.

O finančnem primanjkljaju in tesno zapetem pasu je po koncu spregovoril tudi trener Zvezdan Mitrović. "Kaj manjka tej ekipi, da bi bila res za vrh? Pet, šest milijonov evrov, morda deset, če pogledamo samo tokratnega nasprotnika (smeh, op. p.). Videli bomo, kako naprej. Po koncu sezone Eurocupa bomo zdaj začeli pogledovati tudi v prihodnost in videli, kako in kaj. Izzivi so vedno tukaj, kot trener želim osvajati lovorike. Pomembno je, da to sezono zaključimo tako, kot je treba, in da morda še koga presenetimo, predvsem pa da igramo košarko, v kateri bodo navijači lahko uživali. Zato na koncu koncev tudi igramo," je še dodal trener slovenskih prvakov.

