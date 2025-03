Slovenski košarkarji so z žrebom v Rigi dobili dokončno podobo letošnjih nasprotnikov na že 42. EuroBasketu, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Slovenci bodo v poljskih Katovicah igrali v skupini D s Francijo, Poljsko, Izraelom, Belgijo in Islandijo. "Težko je govoriti vnaprej, gremo tekmo za tekmo, razmišljati o tem, kje bomo pristali na koncu v skupini, je brezpredmetno, z glavami moramo biti le pri prvi tekmi," je po žrebu opozoril selektor Aleksander Sekulić.

Francija, Poljska, Izrael, Belgija in Islandija so države, ki bodo Sloveniji ob koncu letošnjega avgusta in v začetku septembra stale nasproti v prvemu delu EuroBasketa, ki se bo za Slovenijo začel v Katovicah, v primeru ugodnega razpleta in napredovanja pa končal v latvijski Rigi. Ples kroglic je iz daljave v Rigo na sedežu krovne košarkarske zveze spremljal športni direktor reprezentance Saša Dončić, kmalu zatem pa se je na krovni zvezi oglasil tudi selektor Aleksander Sekulić, ki je strnil vtise po koncu žreba.

"Nisem se preveč obremenjeval. Pustil sem se presenetiti. Vse, kar bi napovedoval ali načrtoval pred žrebom, je nepotreben stres, saj na to ne moreš vplivati," je v uvodu na vprašanje, če se je kateri izmed reprezentanc v žrebu še posebej želel izogniti, diplomatsko odgovoril Sekulić.

Sekulić o primerjavi s prejšnjim žrebom:

Za začetek proti Poljski

Slovenija bo prvenstvo odprla 28. avgusta v Katovicah, natančneje v dvorani Spodek, ki sprejme dobrih enajst tisoč navijačev, proti domači reprezentanci Poljske, ki je bila za Slovence usodna v četrtfinalu zadnjega EuroBasketa. "Vsaka prva tekma na prvenstvu je tradicionalno težka. Zagotovo bo dogajanje v preteklosti za nas dodaten motiv. Žreb je kar zanimiv, na koncu je pomembnejše, koga dobimo v morebitnih izločilnih bojih, se je pa treba tja najprej uvrstiti," je bil jasen slovenski selektor. Po tekmi s Poljsko bo sledil dan premora ter 30. in 31. avgusta dvoboja s Francijo in Belgijo. 1. september je znova prost dan, 2. septembra je tekma z Islandijo, 4. septembra po še enem prostem dnevu pa pride na vrsto Izrael.

Dvorana Spodek je ob tem leta 2009 že gostila končne boje evropskega prvenstva za moške. Slovenija je tedaj igrala v polfinalu in izgubila s Srbijo za štiri točke, nato pa v tekmi za bron še z Grčijo 56:57. Slovenija bo letos še 15. nastopila na turnirju stare celine, potem ko je v kvalifikacijah zabeležila štiri zmage in dva poraza ter se na veliko tekmovanje prebila kot druga najboljša ekipa skupine A kvalifikacij. V družbi Ukrajine, Izraela in Portugalske so slovenski košarkarji po enkrat klonili proti zadnjima omenjenima tekmecema, nazadnje s pomlajeno izbrano vrsto proti Izraelu, kljub temu pa nadaljevali trend uvrstitev na EuroBasket, ki ga od samostojnosti še niso izpustili. V času kvalifikacij je kar nekaj fantov močno potrkalo na članska vrata, zato selektorja Sekulića pri oblikovanju ekipe pred poletjem čaka kar nekaj dela.

V kakšni postavi bo v Katovicah nastopila Slovenija? Foto: Filip Barbalić

"Lahko rečemo, da je kar nekaj fantov pokazalo, da imajo tisto, kar reprezentanca potrebuje, je pa res, da morajo neke stvari pokazati tudi v klubih. Imeli bomo dovolj časa, da se pripravimo na to prvenstvo, izkušnje in instinkte, ki jih dobijo v klubu, pa se ne da kupiti ali narediti. To pridobivajo iz dneva v dan, iz tedna v teden," je prepričan Sekulić.

"Težko je govoriti vnaprej, gremo tekmo za tekmo, razmišljati o tem, kje bomo pristali na koncu v skupini, je brezpredmetno, z glavami moramo biti le pri prvi tekmi. Torej je najprej pomembna tekma samo proti Poljski. Za to si ne bomo postavljali nekega pritiska, ukvarjati se moramo s tem, kako bomo mi videti na tem prvenstvu in posledica tega bo tudi naša uvrstitev na koncu," je prepričan slovenski selektor.

Bo Dončić poleti oblekel dres reprezentance? Foto: Reuters

Brez dvoma je jasno, da bo v slovenski izbrani vrsti največ odvisno od morebitne (ne)prisotnosti Luke Dončića, ki je pred kratkim presenetil s svojim odgovorom, da bo glede poletja odločitev dokončno še sprejel. Sta pa svoje že dokončno povedala 33-letni Edo Murić in 35-letni Zoran Dragić, ki sta zatrdila, da bo to njuno zadnje veliko tekmovanje v dresu reprezentance. Velik vprašaj visi tudi nad mestom naturaliziranega košarkarja, saj v reprezentanci čakajo na Josha Neba, ki še naprej okreva po poškodbi. Te so v zadnjem času velika rana njegove kariere, kljub temu pa so v reprezentanci optimistični, da bo poleti pripravljen. Vprašaj je tudi pri Jaki Blažiču, ki že tako trenutno okreva po poškodbi, že pred tem pa je dejal, da je pri morebitnem reprezentančnem poletju prisoten dvom.

"Težko je govoriti o dometu, če govorimo o Luki Dončiću, je tako, da kadarkoli je on v reprezentanci, imamo vsi visoke apetite in na tak način bomo k temu pristopili. Ko bomo imeli seznam, bomo lahko več govorili o ciljih in dometu te ekipe," je na zavoro stopil Sekulić. "V zadnjem obdobju nisem bil na zvezi z nobenim izmed fantov, pri katerih je vprašaj, za to bo še čas. Tu je kar nekaj fantov, ki so pustili priprta vrata. Z vsemi se bo treba pogovoriti, vsi skupaj pa se moramo zavedati, da to ni projekt enega posameznika, temveč celotne reprezentance in da predstavimo Slovenijo v najboljši možni luči," je prepričan Sekulić.

Edo Murić je že v zadnjem ciklu kvalifikacij za EuroBasket potrdil, da bo evropsko prvenstvo njegovo zadnje veliko reprezentančno tekmovanje. Foto: Aleš Fevžer

"Imamo nekaj košarkarjev, ki so že v letih, pa so hkrati dali že ogromno tej reprezentanci. Že nekaj časa govorimo o tem, kako te fante nadomestiti. Zagotovo ne bo lahko, imamo veliko luknjo med generacijami in to je tisto, kar bo najtežje po tem evropskem prvenstvu. Mislim, da za to tekmovanje lahko sestavimo dobro moštvo, potem pa bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Kar se tiče slovesa, pa si vsi zaslužijo lepo slovo," je še dodal slovenski selektor.

Strokovni štab in pripravljalne tekme

Nekaj vprašajev je tudi pri strokovnem štabu slovenskega selektorja, ki ga je še poleti sestavljal tudi pomočnik Dallas Mavericks Sean Sweeney. Kljub Dončićevemu slovesu od Teksasa pa so na KZS že pred časom potrdili, da si želijo nadaljevati sodelovanje z ameriškim strokovnjakom. "Kar zadeva strokovni štab, smo v dogovorih, v kratkem oziroma ko bo čas za to, bomo javnost tudi obvestili v kakšni obliki bo naš strokovni štab," je tudi tukaj Sekulić pustil odprta vrata.

Že nekaj časa so sicer znani tudi že prvi tekmeci članske reprezentance v pripravah za letošnje evropsko prvenstvo. Slovenija bo tako 8. avgusta v Stožicah gostila Nemce, dva dni kasneje bo z njimi igrala še v Mannheimu ter sredi avgusta nastopila na turnirju latvijske košarkarske zveze. V igri sta še dve tekmi z eno izmed evropskih velesil. "V načrtu sta še dve tekmi, čakali smo žreb, ena reprezentanca nam mora še potrditi dve tekmi, eno doma in eno v gosteh, več ali manj pa je že vse dogovorjeno," je še dodal Sekulić.

Žreb:



Skupina D (Katovice):

Islandija, Francija, Slovenija, Poljska, Belgija, Izrael Skupina A (Riga):

Portugalska, Estonija, Latvija, Turčija, Srbija, Češka Skupina B (Tampere):

Nemčija, Finska, Velika Britanija, Litva, Švedska, Črna gora Skupina C (Limassol):

Ciper, Italija, Gruzija, Španija, Grčija, BiH

