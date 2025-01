Fiba razkrila seznam. V hiši slavnih tudi Gasol in Radovanović.

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila imena košarkarjev, ki jih bo letos sprejela v hišo slavnih. Med njimi so trije evropski igralci, Španec Pau Gasol, nekdanji jugoslovanski reprezentant srbskega rodu Radko Radovanović in nekdanja portugalska reprezentantka Tischa Penicheiro.

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) bo letos sprejela v hišo slavnih tri evropske igralce. To so Španec Pau Gasol, nekdanji jugoslovanski reprezentant srbskega rodu Radko Radovanović in nekdanja portugalska reprezentantka Tischa Penicheiro.

Poleg njih je čast doletela še Avstralca Andrewa Boguta, Alphonsa Bileja iz Slonokoščene obale, Američanko Dawn Staley, Kubanko Leonor Borrell Hernandez in ameriškega trenerja Mika Krzyzewskega.

Introducing... the FIBA Hall of Fame Class of 2025 🌟 — FIBA Basketball (@FIBA) January 16, 2025

Radovanović: To je velika čast

"Velika čast. Ko sem začel kariero, si kaj takega nisem mogel misliti. Imel sem veliko srečo, da sem prišel v ekipo s takimi igralci, kot sta bila Mirza Delibašić in Žarko Varajić v Bosni, in številni zvezdniki v jugoslovanski reprezentanci, v katero se je bilo uvrstiti zelo težko," je za agencijo Tanjug dejal Radovanović, trenutno športni direktor Slobode iz Užic.

"Z njimi sem osvajal številne naslove tako na klubskem kot reprezentančnem področju, seveda pa gredo zasluge za to nagrado tudi mojim trenerjem od začetka kariere. Predvsem Rusmirju Haliloviću, Bogdanu Tanjeviću in tudi strokovnemu delavcu Vukašinu Vukaloviću, ki ima veliko zaslug za uspehe Bosne," je še dodal.

Svečan sprejem v hišo slavnih bo 17. maja v Bahrajnu.

V hiši slavnih, prvič so v njo vabili leta 2007, sta doslej od Slovencev Ivo Daneu in Jure Zdovc. Prvega so sprejeli leta 2007, drugega pa 2020.