Slovenska kroglica bo zaplesala iz drugega bobna

Košarkarska zveza Fiba je reprezentance pred žrebom evropskih kvalifikacij za SP razdelila v osem kakovostnih bobnov, ki jih je določila na podlagi trenutne uvrstitve na svetovni lestvici.

Slovenci so po tem kriteriju uvrščeni v drugi kakovostni boben, saj Slovenija na evropski lestvici zaseda sedmo mesto in bo tako ena izmed osmih nosilk žreba.

Reprezentance iz prvega, četrtega, petega in osmega kakovostnega bobna bodo namreč razvrščene v kvalifikacijske skupine A, C in E. Reprezentance iz drugega, tretjega (Italija, Črna gora, Poljska, Češka), šestega (Estonija, Velika Britanija) in sedmega bobna (Švedska, Islandija, Portugalska) bodo tvorile kvalifikacijske skupine B, D, F in H.

V evropski del kvalifikacij za nastop na SP se bo podalo 32 reprezentanc, ki bodo v prvem krogu razporejene v osem skupin s štirimi ekipami (A-H). Vsako moštvo bo v tem delu tekmovanja odigralo šest tekem (tri doma in tri v gosteh) v treh tekmovalnih oknih. V vsakem oknu bosta na sporedu dve tekmi.

Na SP ducat reprezentanc iz Evrope

Na zadnjem SP 2023 je Nemčija v finalu premagala Srbijo. Foto: Reuters Prvo kvalifikacijsko okno bo med 24. novembrom in 2. decembrom, drugo bo prihodnje leto med 23. februarjem in 3. marcem, tretje pa med 29. junijem in 7. julijem 2026.

Po šestih tekmah bodo iz uvodnega skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine po sistemu (I=A+B, J=C+D, K=E+F in L=G+H). Rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo.

Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. V vsakem oknu bosta na sporedu dve tekmi.

Na SP se bo iz evropskih kvalifikacij uvrstilo 12 reprezentanc, in sicer prvo- drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela (I, J, K in L).

SP v Katarju bo na sporedu med 27. avgustom in 12. septembrom 2027.

Luka Dončić in soigralci so na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojili sedmo mesto. Foto: FIBA

Slovenska moška reprezentanca je doslej štirikrat nastopila na SP. Leta 2006 je na Japonskem zasedla deveto mesto, leta 2010 v Turčiji osmo, pred enajstimi leti v Španiji je bila sedma. Sedmo mesto je zasedla tudi na zadnjem SP 2023, ki so ga gostile Indonezija, Japonska in Filipini.

Za nastop na prvenstvu se bo sicer potegovalo 80 reprezentanc, ki bodo odigrale 420 tekem. V afriških kvalifikacijah bo nastopilo 16 reprezentanc, v ameriških prav tako 16, po 16 reprezentanc pa bo nastopilo tudi v azijskih, vključno z Oceanijo.