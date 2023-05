Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem so samo še zmago oddaljeni od velikega finala lige NBA. Dobili so tudi tretjo tekmo konferenčnega finala Zahoda. Los Angeles Lakerse so tokrat premagali s 119:108, Jamal Murray pa je bil s 37 točkami prvi strelec tekme v Staples Centru.

Jamal Murray Foto: Reuters Srbski zvezdnik Nikola Jokić v končnici lige NBA blesti. V povprečju dosega kar 30,4 točke, 10,2 asistence in 13,8 skoka na srečanje, a ogromen delež je k uspehu na prvih dveh obračunih Denverja in Lakersov prispeval tudi Jamal Murray, ki je na drugi tekmi v zadnji četrtini dosegel kar 23 od 32 Denverjih točk, vključno s štirimi trojkami. Na sobotni tretji tekmi je bil Murray samo še boljši: 37 točk, sedem skokov in šest asistenc, zadel je pet trojk. Murray je dal 30 točk že v prvem polčasu, a tekma se je odločila šele v zadnji četrtini, ki so jo gostje dobili s 35:26. Jokić je dal zanj skromnih 24 točk in imel še osem asistenc in šest skokov. Imel je težave z osebnimi napakami. So pa bili še trije njuni soigralci dvomestni: Kentavious Caldwell-Pope 17 točk, Bruce Brown 15 in Michael Porter ml. 14 (10 skokov).

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar tudi na tretji tekmi finalne serije zahoda ni stopil na parket. V končnici je zaigral na štirih tekmah, a na nobeni ni bil na parketu dlje kot dobre tri minute, ob tem se še ni vpisal med strelce.

"Vztrajali smo. Imeli smo mentaliteto, da moramo najprej zadevati potem pa vse drugo, tako kot smo to počeli v vseh tekmah končnice. Večino tekme smo jih držali na razdalji," je tekmo opisal Murray.

61 točk Murrayja in Jokića na tretji tekmi:

James: Sam še vedno verjamem

LeBron James Foto: Reuters Nuggets so se s tretjo zmago močno približali velikemu finalu, saj še nobena izmed ekip v ligi NBA ni zmagala v seriji, potem ko je zaostajala z 0:3 v zmagah. Denver še nikoli ni osvojil šampionskega prstana lige NBA. "Za druge fante ne morem govoriti, ker ne vem, kaj se jim dogaja v glavi, ampak sam še verjamem," je po porazu poudaril prvi zvezdnik Lakersov LeBron James. Na drugi tekmi si je zvil gleženj, a je bila poškodba lažje narave in je stisnil zobe in odigral 43 minut. Ob metu iz igre 8/19 je dal 23 točk in imel še 12 asistenc in sedem skokov. Z 28 točkami je bil najboljši posameznik domače ekipe Anthony Davis (18 skokov). Lakersi so sicer imeli več skokov (45 proti 39), a slabši odstotek meta iz igre, predvsem za tri točke (31-odstoten proti 41-odstotnemu Denverja, ki je zadel kar 17 trojk).

Četrta tekma bo v noči na torek po srednjeevropskem času. V noči na ponedeljek pa se finale nadaljuje še v vzhodni konferenci, kjer osmi nosilec Miami z 2:0 v zmagah vodi proti drugemu nosilcu Bostonu.

Liga NBA, 20. maj: