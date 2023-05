Vsi so jih odpisali, a so še drugič zmagali v Bostonu #video

Jayson Tatum je dal 34 točk. Foto: Reuters Prvo tekmo finala vzhodne konference lige NBA so košarkarji Miami Heat, osmi nosilci konference, dobili s 123:116. Jimmy Butler je dal 35 točk. Na drugi strani za Boston Celtics, ki so bili po rednem delu prvenstva drugi na Vzhodu, Jayson Tatum 30. V rednem delu sezone so imeli košarkarji iz Bostona kar 13 zmag več, a so trenutno v boljši formi tekmeci s Floride. Ti so dobili osem od zadnjih desetih tekem (Boston pet od zadnjih petih). "Vsi so nas odpisali že na začetku končnice, a prav to nas je naredilo še bolj odločne," pravi Bam Adebayo. "Pa tudi vsi izzivi, ki smo jih bili deležni med sezone, vzponi in padci. Bile so tekme, ki bi jih morali zmagati, pa jih nismo. Zdaj imam občutek, da smo ena najboljših ekip v ligi, ker nas je vse to naredilo močnejše."

Bam je bil naustavljiv. Foto: Reuters In nekdanja ekipa Gorana Dragića iz mesta, kjer si je zlati slovenski kapetan ustvaril drugi dom, je dobila tudi drugo tekmo. V kultnem TD Gardnu so zmagali s 111:105, pa čeprav je Jayson Tatum dal 34 točk in imel še 13 skokov in osem asistenc. V vrstah gostov je z 22 točkami, 17 skoki in devetimi asistencami izstopal Adebayo. Seveda je svoje dal tudi prvi zvezdnik Vročice Jimmy Butler, ki v končnice povprečju dosega več kot 31 točk na tekmo. Tokrat jih je dosegel 27 in imel še osem skokov in šest asistenc. Nekaj ključnih košev je dal v zadnji četrtini, ko so priigrali preobrat. Po treh je namreč Boston vodil s 83:75, zadnjo pa so gostje dobili s 36:22. S 25 točkami s klopi je presenetil Caleb Martin, ki v povprečju v končnici dosega 11,2 točke. Miami je imel kar 45 skokov.

Miami do zmage z delnim izidom 24:9 v zadnji četrtini:

Butler in Williams iz oči v oči

Jimmy Butler je dal 27 točk. Foto: Reuters "Fantje nikoli ne odnehajo. Nikoli ne obupamo. Imamo veliko zaupanja drug v drugega," je po veliki zmagi v gosteh povedal Butler. Ko so delali razliko, sta z Grantom Williamsom iz oči v oči (še s čelom sta se dotikala) izmenjala nekaj sočnih besed. "Zdrava tekmovalnost. In to mi je všeč. Tukaj sem, ker rad tekmujem. Včasih tudi rad govorim. Vse, da zmagamo." Pravi, da so mu soigralci dali žogo v pravih trenutkih. "In ustavili smo nekaj akcij Bostona. In zmagali tekmo." In zdaj se serija seli v Miami. "O, ja! Gremo domov!"

Tretja tekma bo v noči na ponedeljek na Floridi. V zahodni konferenci pa bo tretja tekma večer prej v Los Angelesu, Denver Nuggets proti LA Lakersom vodijo z 2:0 v zmagah.

Liga NBA, 19. maj: