Dragićev brat začenja boj, ki ga že zelo dobro pozna

V zahodni konferenci lige NBA so prvo finalno tekmo s 132:126 dobili Denver Nuggets, v noči na četrtek pa s finalom začenjajo še v vzhodni konferenci. Tudi Boston Celtics in Miami Heat igrajo na štiri zmage, prvi dve tekmi gosti Boston, drugi nosilec po rednem delu. A Jimmyja Butlerja in soigralce ne gre nikoli odpisati.

Boston Celtics so v rednem delu lige NBA zmagali 57 tekem od 82 in bili drugi nosilec vzhodne konference. V končnici so nato izločili Atlanta Hawks in Philadelphia 76ers. Zadnje omenjene šele po odločilni sedmi tekmi, tako da v finale Vzhoda vstopajo precej utrujeni. Miami Heat so se v končnico prebili po drugi tekmi play-ina. V rednem delu so imeli 44 zmag (sedmo mesto). V končnici so v prvem krogu šokirali najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks, v konferenčnem polfinalu pa so izločili New York Knicks. V konferenčnem finalu zdaj Boston in Miami med sabo igrata že tretjič v zadnjih štirih letih.

Pred tremi leti zmagal Miami

Dragić in Butler sta v dresu Miamija postala dobra prijatelja. Foto: Guliver Image Že mogoče, da se ekipi dobro poznata, a Jaylen Brown vseeno pravi: "To ni ista ekipa kot pred letom dni. Jimmy je še vedno Jimmy in Spo in je še vedno Spo. A moramo se zavedati, da so nevarni tudi drugi košarkarji." Pred tremi leti je bil del Miamijeve ekipe še Goran Dragić, lani pa denimo pomemben faktor Tyler Herro, ki pa si je v seriji z Milwaukeejem zlomil roko. Zdaj ga je izvrstno zamenjal Max Strus. Svoje daje tudi veteran Kevin Love. Seveda pa je prvo ime Miamija Jimmy. Jimmy Butler. Dragićev brat, kot se je sam poimenoval v sezoni 2019/2020, ko so klonili šele v velikem finalu. Butler v končnici letos dosega po 31,1 točke na tekmo in iz igre meče kar 53-odstotno. A če so z obrambo ustavili MVP sezone Joela Embiida, znajo zaustaviti tudi Butlerja in soigralce.

Lani boljši Boston

Prvo ime Bostona je Jayson Tatum, ki v končnici daje po 28,2 točke na tekmo. Foto: Reuters Miami je imel do sredine decembra več porazov kot zmag. Še močnejše jih je naredil play-in, ko jih je Atlanta premagala, nato pa so proti Chicago Bullsom zaostajali še dve minuti pred koncem. A se izvlekli in uvrstili v prvi krog končnice. "Želim si, da bi fantom lahko poleti na pripravah rekel, kaj vse bomo doživeli, da se bo zdelo, kot da gremo skozi pekel, a da bomo na koncu igrali z Bostonom v konferenčnem finalu," je pred začetkom serije v smehu dejal trener Erik Speolstra. Lani so proti Celticsom finalu Vzhoda izgubili. "Smo zelo motivirani. Pa ne zaradi lanskega poraza. Veselimo se tega izziva in priložnosti, ki je pred nami." Morda znova poskusijo s consko obrambo, ki so jo to sezono kar pogosto uporabili. In Boston je z njo imel precej težav.

