Nič od "čudeža" za Luko Dončića in Dallas

Poleg prve finalne tekme zahodne konference je v noči na sredo veliko pozornosti požela tudi loterija lige NBA. Čez lužo so namreč izžrebali številke, ki so določile vrstni red na letošnjem naboru lige NBA, kjer bo kot številka ena skoraj zagotovo izbran Francoz Victor Wembanyama. Največ sreče so na koncu imeli pri San Antonio Spurs, ki so si zagotovili prvi izbor na naboru, Dallas Mavericks Luke Dončića so pričakovano dobili deseti izbor, kar pomeni, da ta, vsaj zaenkrat, še ostaja v njihovih rokah.

Loterija nabora lige NBA je letni dogodek, ki ga organizira liga NBA, na katerem ekipe, ki so v zadnji sezoni ostale brez končnice, sodelujejo v žrebanju za določitev vrstnega reda na naboru lige NBA. Loterija za nabor lige NBA se je začela leta 1985, zmagovalec loterije pa dobi prvi izbor na naboru. V loteriji vsako leto sodeluje vseh 14 NBA klubov, ki se ne uvrstijo v končnico. Največ možnosti za najboljši položaj ima ekipa, ki je bila v rednem delu najslabša, loterija pa določi prve štiri izbore, medtem ko so ostali določeni glede na razmerje zmag in porazov.

Predsednik Spursov Peter J. Holt in namestnik komisarja lige NBA Mark Tatum. Foto: Reuters

The results for the Top 4 picks in the 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm:



1. Spurs

2. Hornets

3. Trail Blazers

4. Rockets pic.twitter.com/0iJPmiDrmF — NBA (@NBA) May 17, 2023

Letos je loterija največ sreče namenila San Antonio Spurs, ki bodo tako lahko izbirali kot prvi, kar pomeni, da bo francoski košarkar 219 centimetrov visoki Victor Wembanyama skoraj zagotovo njihova prva izbira. "To je eden najbolj težko pričakovanih košarkarjev, ki so kadarkoli vstopili v ligo NBA," je o Wembanyami že pred časom dejal novinar Adrian Wojnarowski iz ESPN. Član francoskega Boulogne Levalloisa v tej sezoni povprečno na tekmo francoskega prvenstva dosega 21,6 točke ob 10,5 skoka in 3,1 blokade.

"Mogoče bom omedlel," je v smehu in navdušenju po loteriji povedal predsednik San Antonio Spursov Peter J. Holt. Zanimiv je podatek, da je bil v takšni vlogi kot je on danes njegov oče Peter M. Holt leta 1997, ko je San Antonio na žrebu prav tako dobil prvi izbor, član Spursov pa je nato na naboru postal Tim Duncan, ki je nato petkrat postal prvak lige NBA. Pri San Antoniu pa so prepričani, da bodo z Wembanyamo v svoje vrste dobili podobnega izvenserijskega košarkarja. Po predvidevanjih košarkarskih strokovnjakov bo kot drugi izbran Američan Scoot Henderson, boj za preostala mesta pa je bolj izenačen. Skupaj je za nabor prijavljenih 242 igralcev, od tega 48 mednarodnih košarkarjev.

San Antoniu bodo na naboru z izbori sledili Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards in na devetem mestu Utah Jazz. Pred žrebom so imeli največ možnosti za prvo pozicijo Detroit Pistons, Houston Rockets in San Antonio Spurs, ki so imeli 14 odstotkov možnosti za prvi izbor, na koncu pa so jo najbolje odnesli Spursi.

Vrstni red izborov na naboru:

The 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.



Watch the 2023 #NBADraft presented by State Farm on June 22nd at 8pm/et on ESPN! pic.twitter.com/qBMBH9fska — NBA (@NBA) May 17, 2023

Dallas na deseti poziciji

Na letošnji loteriji so sodelovali tudi Dallas Mavericks Luke Dončića, ki so redni del sezone sklenili šele na enajstem mestu zahodne konference, zato so letos dobili mesto v loteriji. V tej so imeli deseto najboljšo možnost oziroma peto najslabšo kvoto med vsemi, da dobijo prvi izbor na naboru, na katerem najvišje kotira francoski čudežni deček Wembanyama. Verjetnost, da bo Dallas na naboru dobil številko ena je bila tako pred loterijo triodstotna, na koncu pa so Mavericks po žrebu ostali na desetem mestu, kar pomeni, da je izbor ostal v njihovih rokah. Dallas je bil namreč svoj letošnji izbor dolžen New York Knicks, a je ta zaščiten za prvih deset mest, tako da se prenos ne bo zgodil. Če bi njihov izbor padel izven prve deseterice, bi bil prenesen na New York Knicks.

Nicu Harrisonu je odleglo, da je Dallas ostal med prvimi desetimi izbori. Foto: Guliverimage

"Odleglo mi je, ko smo prišli do 11. izbora in sem vedel, da bomo dobili vsaj deseti izbor," je po koncu dejal športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison. Nedavno so mediji blizu lige NBA poročali o tem, da bi Mavs potencialno lahko zamenjali svoj izbor v prvem krogu, če bodo ostali na desetem mestu. "Preučiti moramo vse možne scenarije, potem pa bomo videli. O teh govoricah ne vem popolnoma nič, bomo videli, kaj se bo zgodilo," je bil skrivnosten Harrison.

Nabor lige NBA bo letos na sporedu 22. junija. Zaenkrat je na nabor kot edini Slovenec prijavljen Saša Ciani. Gre za 20-letnega in 206 cm visokega krilnega košarkarja, ki je letos prvič zaigral v slovenski reprezentanci, sicer pa je član Cedevite Olimpije, to sezono pa kot posojen košarkar igra pri Cedeviti Junior v hrvaškem prvenstvu.

Preberite še: