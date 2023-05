Nova trenerska žrtev končnice lige NBA

Doc Rivers je v ligi NBA zdaj že nekako znan, da vodi ekipe, ki v serijah vodijo, nato pa zapravijo prednost v zmagah. Zgodba se je znova zgodila tudi letos v seriji Philadelphie in Bostona, ki so jo na koncu Celtics dobili s 4:3. V trenerski karieri Riversa so njegove ekipe kar sedemkrat izgubile v seriji, potem ko so imele vodstvo s 3-1 ali 3-2 v zmagah (trikrat s 3-1 in štirikrat s 3-2).

Enainšestdesetletni Rivers je sicer na tiskovni konferenci po zadnji tekmi z Bostonom sicer dejal, da pričakuje, da se bo vrnil naslednje leto, saj ga s Philadelphio Pogodba veže še dve leti, a je očitno vodstvo ekipe menilo drugače. Kot kandidati za zamenjavo Riversa se največ pojavljajo imena Mike Budenholzer, Sam Cassell, Mike D'Antoni, Nick Nurse, Frank Vogel in Monty Williams.

Po izpadu Philadelphie je sicer košarkar 76ers Joel Embiid postal edini MVP lige NBA v zgodovini, ki še nikoli ni igral v konferenčnem finalu.

