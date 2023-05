Sanjska predstava zvezdnika Bostona, ki je zrušil rekord lige NBA #video

Jayson Tatum, ki so ga podobno kot Luko Dončića izbrali v idealno peterko rednega dela lige NBA, je v seriji končnice proti 76ers prihranil najboljše za konec. Ob metu iz igre 17/28 je na sedmi tekmi prispeval rekordnih 51 točk, 13 skokov, 5 asistenc in dve ukradeni žogi.

Košarkarji Bostona so v odločilni sedmi tekmi nadigrali Philadelphio (112:88) in napredovali v finale vzhodne konference, kjer se bodo pomerili z Miamijem. Dvoboj v Bostonu je bil izenačen do začetka tretje četrtine (55:55), nato pa so gostitelji na krilih veličastne predstave Jaysona Tatuma, ki je s 51 točkami postavil nov strelski rekord lige NBA, kar se tiče sedmih tekem v končnici, ušli 76ers. Pri poražencih sta razočarala Joel Embiid in James Harden. Skupaj sta ob skromnem metu iz igre dosegla le 24 točk.