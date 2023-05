Veliko veselje za Čančarja in Denver, Boston ostal med živimi

Košarkarji Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem so v noči na petek postali prvi finalisti zahodne konference lige NBA. Nuggets so na šesti tekmi serije s Phoenix Suns slavili s 125:100 in s skupnim izidom 4:2 v zmagah napredovali v konferenčni finale. Bolj vroče pa je v seriji med Bostonom in Philadelphio, saj so Cetlics v gosteh z zmago s 95:86 izsilili odločilno sedmo tekmo.

Košarkarji Denver Nuggets so v velikem slogu napredovali v finale zahodne konference lige NBA. Že ob polčasu šeste tekme s Phoenix Suns, ki so igrali brez DeAndreja Aytona in branilca Chrisa Paula, so namreč vodili z 81:51, s čimer so se vpisali tudi v zgodovino franšize, saj ob polčasu tekem v končnici niso še nikoli vodili z višjo prednostjo. V drugem polčasu so tako le končali začeto in na koncu slavili s 125:120. To je za Denver, kjer je Vlatko Čančar v dobrih dveh minutah na parketu vknjižil en skok, druga uvrstitev v konferenčni finale v zadnjih štirih sezonah, skupno so petkrat v zgodovini igrali v konferenčnem finalu.

Vrhunci tekme:

Tam se bodo pomerili z boljšim iz para Golden State Warriors - Los Angeles Lakers, ki svoje serije še nista končala. "Verjetno bom gledal konjske dirke svojih prijateljev v Italiji, preživel nekaj časa z družino. Upam, da bo sončno, da bom lahko zunaj in se sprostil pred finalom," je po koncu na vprašanje, kaj bo počel do začetka konferenčnega finala povedal Nikola Jokić, ki je bil znova nezaustavljiv. Dosegel je svoj 30. trojni dvojček v končnici lige NBA. Srb se je podpisal pod 32 točk, 10 skokov in 12 asistenc. V seriji s Phoenixom je naravnost blestel, saj je v povprečju na vsakem obračunu dosegel trojni dvojček. S 26 točkami (4/7 za 3) pa mu je pri Denverju sledil Jamal Murray. Pri Phoenixu je vloga prvega strelca pripadla Cameronu Paynu, ki je dosegel 31 točk. Kevin Durant je v statistiko vpisal 23 točk.

Marcus Smart Foto: Reuters

Izjemno vroče pa bo v seriji Bostona in Philadelphie, v kateri so Celtics na šesti tekmi prišli do zmage s 95:86, s tem pa so izsilili odločilno sedmo tekmo, ki bo dala potnika v konferenčni finale vzhoda. Boston, ki je igral le s sedmerico igralcev, je nekaj odločilnih košev dosegel preko Jaysona Tatuma, ki sicer ni imel svojega strelskega večera (5-21 iz igre). Toda v trenutkih, ko se je Philadlephia vračala v igro in lovila tekmeca, je Tatum zadel trojke za 84:83, 87:83 in 95:84. Tekmo je končal z 19 točkami. Z 22 točkami je bil najboljši strelec Bostona Marcus Smart. Pri domačih sta Joel Embiid in Tyrese Maxey prispevala po 26 točk, pri čemer je prvi dodal še deset skokov. Sedma tekma bo čez dva dni v Bostonu.

Vrhunci tekme:

"Žoga je nehala krožiti. Mislim, da se v zadnjih štirih minutah tekme sploh nisem dotaknil žoge," je po koncu dejal razočarani Embiid. "Pripravljen sem na vojno," pa je na drugi strani jasno sporočilo pred sedmo tekmo Philadelphii poslal strateg Bostona Joe Mazzulla.

